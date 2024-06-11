"Ты меня бесишь": Оля Цибульская поцапалась с известным шоуменом

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская сделала неожиданное признание относительно современного шоу-бизнеса. На телеканале Дім она повздорила с шоуменом и интервьюером Славой Деминым.
Во время интервью он предложил артистке пройти блиц-опрос. Среди вопросов, которые не понравились Цибульской, были вопросы про ее заработки во время войны. После ответа "Больше, чем у тебя" Демин стал забрасывать ее наводящими вопросами.
После этого он спросил у раздраженной певицы, кто или что ее раздражает в украинском шоу-бизнесе. Цибульская не задумываясь ответила, что это сам Демин.
Тогда интервьюер предположил, что певица захочет в скором времени уйти со студии. Однако Оля Цибульская возразила, что останется и ответит на другие вопросы. Она засмеялась, и напряжение в дальнейшем разговоре спало.
Кто такая Оля Цибульская?
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
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