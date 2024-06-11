"Ты меня бесишь": Оля Цибульская поцапалась с известным шоуменом

Провокационные вопросы Славы Демина раскалили студию до предела.

https://stars.glavred.info/ty-menya-besish-olya-cibulskaya-pocapalas-s-izvestnym-shoumenom-10572032.html Ссылка скопирована

Оля Цибульская новости - Цибульская наехала на Демина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya, instagram.com/slavademin_official

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская сделала неожиданное признание относительно современного шоу-бизнеса. На телеканале Дім она повздорила с шоуменом и интервьюером Славой Деминым.

Во время интервью он предложил артистке пройти блиц-опрос. Среди вопросов, которые не понравились Цибульской, были вопросы про ее заработки во время войны. После ответа "Больше, чем у тебя" Демин стал забрасывать ее наводящими вопросами.

После этого он спросил у раздраженной певицы, кто или что ее раздражает в украинском шоу-бизнесе. Цибульская не задумываясь ответила, что это сам Демин.

видео дня

Тогда интервьюер предположил, что певица захочет в скором времени уйти со студии. Однако Оля Цибульская возразила, что останется и ответит на другие вопросы. Она засмеялась, и напряжение в дальнейшем разговоре спало.

Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее легендарная украинская певица Алла Кудлай призналась в нежных чувствах к Павлу Зиброву, и рассказала про ревность в общении с женой Народного артиста Украины.

Также Варвара Кошевая, 16-летняя дочь Евгения Кошевого, показала нежную романтику с юным бойфрендом. Звездная наследница перестала скрывать избранника, хотя подробностями личной жизни делится редко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред