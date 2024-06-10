Легендарная украинская певица призналась в нежных чувствах к Зиброву: "Обожаю"

Алла Кудлай рассказала, почему она так привязана в Павлу Зиброву.

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Алла Кудлай новости - Алла Кудлай рассказала, за что ей нравится Павел Зибров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov, instagram.com/alla_kudlay_official

Алла Кудлай, украинская певица, Народная артистка Украины и крестная мама Насти Каменских, является также близкой подругой Павла Зиброва. Про особенности их отношений она рассказала в своем недавнем интервью для Rostyslove Production.

Популярная артистка призналась, что питает к коллеге нежные чувства. Они много лет знакомы, часто выступали дуэтом и между ними определенно есть особенная связь.

В частности Кудлай отметила оптимизм, внимательность и порядочность Зиброва. "Ой, Пашка! Я обожаю Пашку. Такой положительный, оптимист. Он настолько оптимистический, порядочный, щедрый. Не было в жизни такого момента, чтобы, например, у меня день рождения, а он или не поздравил, или не перезвонил", - рассказала певица.

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Также она отметила, что симпатизирует жене артиста Марине. При этом на вопрос о том, была ли между женщинами ревность из-за Павла Зиброва, Алла Кудлай ответила уклончиво: "Ревновала? Да откуда же я знаю? У нее спросите. Ха! Спроси у нее".

Кто такой Павел Зибров? Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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