"Ходила с дыркой на подошве": Тина Кароль рассказала, как начинала карьеру

Известная украинская певица Тина Кароль рассказала забавную историю из времена старта своей карьеры в шоу-бизнесе нашей страны.

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Тина Кароль вспомнила о начале своей карьеры в шоу-бизнесе / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарная украинская поп-певица Тина Кароль вспомнила историю о том, как тернисто начиналась ее карьера в шоу-бизнесе – рассказ был ею озвучен в новом эпизоде шоу "Пісня мого життя".

"В 14 лет я приехала в Киев из Ивано-Франковска. Была студенткой музыкального училища. И где-то в 17–18 я уже начала думать о том, как найти себе место на сцене. Чтобы ощутить всю тяжесть своей судьбы, я отказалась от денег, передачек из дома. Я для себя решила, что с этого момента должна сама зарабатывать и как-то прожить. "Как ты это сделаешь? Подумай, устрой свою жизнь", ‒ говорит Кароль.

По словам певицы, в те времена она активно ходила по кастингу.

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"И один из этих кастингов – это был набор в самую вокальную, самую крутую девичью команду. Нас собрали троих – Алена Омаргалиева. Была Паулина – девушка. И я. Я была самая "в теле". Я весила тогда 67 кг. Я пришла на кастинг – вроде бы на кастинге меня взяли, а потом пригласили в студию, чтобы я исполняла со всеми песню "Чом ти не прийшов". У меня тогда были сапоги с дыркой на подошве, потому что я не могла купить другие. И был сильный дождь. Я шла по дождю, конечно, осипло горло. И я прихожу на эту студию и пою. Я никогда не пела в ансамбле, это совсем другое пение. Я не могла держать свою партию. И они мне говорят: "Плохо". И меня выгоняют из группы, в которую я почти попала. Это было мое самое большое поражение в раннем шоу-бизнесе", ‒ сказала Кароль.

Правда, певицу греет факт, что по итогу этот герлз-бенд так и не вышел на эстраду.

"Как-то они не нашли третью, а меня они потеряли. И зря. Наверное, я была не права. С того момента я себе зарубила на носу, что успех приходит к подготовленным. Иначе не бывает", – со смехом говорит Кароль.

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

Позднее старый хит Кароль из 2010-х "Шиншилла" перепела молодая украинская певица Кажанна, песни которой стали трендовыми в TikTok. И этот кавер стал очень популярным среди украинцев.

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