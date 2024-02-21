'Я нагрішила, шиншила': звезда TIkTok перепела старый хит Тины Кароль

Молодая украинская певица Кажанна, песни которой стали трендовыми в TikTok, представила свою версию хита Тины Кароль "Шиншилла" и перевела ее.

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Звезда TIkTok Кажанна перепела старый хит Тины Кароль / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Молодая украинская певица Кажанна, автор TikTok-шлягера "Дупа огірка", перевела старый хит певицы Тины Кароль из 2010-х ‒ "Шиншилла" ‒ на украинский язык. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Кажанна — к слову, которая работает на лейбле Nova Music певицы Jerry Heil — стала популярной в сервисе TikTok своими хитами "Дупа огірка" и "Туш тече". А теперь девушка стала еще одной артисткой, которая перевела трек Тины Кароль (ранее это сделал артист Шумей с треком "Выше облаков"). Выбрала песню "Шиншилла", которая приобрела свою популярность в 2010 году.

Интерпретация хита Кажанны получилась в современном стиле. В куплетах девушка зачитывает строки под хип-хоп-бит, а в припеве оставила оригинальную мелодию Кароль, но поменяла текст. И теперь вместо "Я так решила, шиншилла" спела "Я нагрешила, шиншилла".

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Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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