Молодой артист ошеломил сеть украиноязычным кавером на мегахит Тины Кароль

Молодой украинский певец и пианист SHUMEI (он же Олег Шумей) неожиданно для публики исполнил украиноязычную кавер-версию легендарного хита из 2000-х певицы Тины Кароль ‒ "Выше облаков".
Причем спел он не где-нибудь и не как-нибудь, а в качестве особым гостем на концерте артистки, который прошел во дворце "Украина" в столице 28 августа.
Кароль призналась со сцены, что давно следит за творчеством SHUMEI и хочет поддержать его талант. Звезда пригласила молодого артиста на сцену в конце своего шоу и предложила ему исполнить несколько песен. SHUMEI в свою очередь, подготовил сюрприз и немедленно исполнил на украинском языке один из главных хитов Кароль "Выше облаков".
"Вище хмар злечу, щоб почати все спочатку. Я тебе люблю все життя і до останку", — явно в ажитации пел со сцены SHUMEI.
Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
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