Кароль показала фото с красавцем-сыном и душевно обратилась к покойному мужу

Вениамин - сын Тины Кароль - все больше похож на отца - Евгения Огира. Она показала коллаж из фото. На одном она позировала рядом с мужем, на втором - с сыном.

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Тина Кароль решила повторить старую фотографию / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская поп-певица Тина Кароль очень трогательно вспомнила своего покойного мужа, продюсере Евгения Огира - в день его рождения. В своем Телеграм-канале исполнительница выложила свежие фото.

Она решила повторить старую фотографию, которую сделала некогда с мужем. Только теперь мужа заменил их общий сын Вениамин. Причем Кароль и сын даже постарались по-максимуму повторить стиль одежды. Разве что Вениамин облачился в рубашку в черно-белую клетку, а не в красно-белую, как некогда его отец.

"Мы любим тебя, наш папа. Мы идем дальше, как ты и просил но не мимо, а с тобой, в нашей памяти и сердце. Смотри, он очень похож на тебя,разыгрывает меня так же как и ты, а я верю всем вашим шуткам. Этот день – день твоего духа и мудрости.Примером быть нереально, а ориентиром можно. Навсегда вместе", - трогательно подписала Кароль фото.

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Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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