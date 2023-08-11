УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тине Кароль приписывают новый роман c музыкантом - СМИ

Анна Подгорная
11 августа 2023, 01:40
4
Более 10 лет Тина Кароль идет с гитаристом рука об руку.
Тина Кароль, Антон Попов
Тине Кароль приписывают отношения с Антоном Поповым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/_fantina

Украинская певица Тина Кароль в 2013 году стала вдовой. Со своим мужем, продюсером Евгением Огиром она прожила в браке 5 лет до самой его смерти от онкологии. С тех пор главным мужчиной в жизни она называет своего единственного сына Вениамина.

В 2019 и в 2020 годах Кароль часто приписывали роман с молдавским певцом Даном Баланом, который был ее коллегой по шоу "Голос країни". Пара не подтверждала, но и не опровергала эти слухи, всячески подогревая интерес публики.

Сейчас Тине "нашли" нового кавалера. Теперь ей приписывают отношения с музыкантом из ее команды, бас-гитаристом Антоном Поповым, с которым певица сотрудничает с 2012 года. Поклонники певицы отмечают, что на сцене между ними порой летают искры, да и на фото они вместе смотрятся просто великолепно.

видео дня

Масла в огонь подлил блогер-сплетник Беспалов, который сообщил, что информаторы из мира украинского шоу-бизнеса якобы уверенно заявляют - у Кароль отношения именно с басистом, а не с каким-либо другим музыкантом.

Скрытная в том, что касается ее личной жизни, Тина эти слухи оставила без комментариев.

Тина Кароль, Антон Попов
Тине Кароль приписывают отношения с Антоном Поповым / instagram.com/_fantina

Ранее стало известно, что Натали Портман решила развестись с мужем-изменником, хореографом Бенжаменом Мильпье. Сперва актриса хотела сохранить отношения, но даже общие дети не смогли спасти брак.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал в кадре любовную историю с новой избранницей - пиарщицей и соучредителем издательства "Книголав" Светланой Павелецкой.

Другие новости:

шоу-бизнес Тина Кароль новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Украина получит ракеты Taurus и ATACMS, США и ФРГ ведут консультации – Кулеба

Украина получит ракеты Taurus и ATACMS, США и ФРГ ведут консультации – Кулеба

23:44 Политика
Украинские защитники разгромили склад боеприпасов и пункт управления оккупантов

Украинские защитники разгромили склад боеприпасов и пункт управления оккупантов

22:51 Украина
Страна Путина – покровитель террористов: Подоляк призвал выгнать РФ из Совбеза ООН

Страна Путина – покровитель террористов: Подоляк призвал выгнать РФ из Совбеза ООН

22:15 Политика
Все главные новости

Последние новости

01:40

Тине Кароль приписывают новый роман c музыкантом - СМИ

01:10

Жуки отступят: семь способов, чем можно побрызгать баклажаны

10 августа, четверг
23:44

Украина получит ракеты Taurus и ATACMS, США и ФРГ ведут консультации – Кулеба

23:12

Биркин и Мальдивы: экс Остапчука рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина

22:51

Украинские защитники разгромили склад боеприпасов и пункт управления оккупантов

Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЗапорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – Маломуж
22:40

Член ЦИК живет в Голливуде и получает деньги из бюджета - "Схемы"

22:15

Страна Путина – покровитель террористов: Подоляк призвал выгнать РФ из Совбеза ООН

21:51

Молоко или вода: готовим "воздушную" овсянку за 15 минут

21:48

Эктор Хименес-Браво поделил питомцев с подругой и отправил ее за границу

Реклама
21:39

"Сдерживают наступление": в Минобороны сообщили о сверхтяжелых боях ВСУ против оккупантов

20:52

Старинный дом на Ярославской снесли самоуправно – в КГГА не выдавали согласований, возбуждено уголовное производство

20:50

Где в доме повесить часы, чтобы привлечь счастье: совет феншуй

20:44

Рианна и ASAP Rocky стали родителями во второй раз - СМИ

20:36

Сильнейшая магнитная буря продлится почти неделю: в Украине не отступает шторм

20:16

Как похитили топ-оккупанта Томова: BILD пишет о "дерзкой" вылазке ВСУ на Днепре

20:08

Байден потребует от Конгресса мощную помощь для Украины: куда распределят

19:57

Оккупанты РФ ударили по гражданскому объекту в Запорожье: подробностиВидео

19:54

Что означает цикламен в доме: цветок, который может сделать жизнь лучше

19:30

Ударов по Москве все больше, России нужно выполнить ряд условий – ГУР

19:10

"Голуби мира" ведут закулисные переговоры с Москвой и выставили требование Киеву?мнение

Реклама
18:42

В Украину ворвется сильный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

18:21

Невестка Виктора Ющенко показала, как выглядит его крошка-внук

18:20

Как отмыть посуду с узким горлышком: способ, который упростит жизнь

18:18

В Чонгаре оккупантам пришлось строить понтонный мост между поврежденными: спутниковые фото

17:59

Ракеты с ударом на 500 км: ФРГ скоро объявит о поставках Украине Taurus – СМИ

17:55

"Приоритетные задачи": генерал раскрыл, почему ВСУ сейчас атакуют мосты на ХерсонщинеВидео

17:37

Маломуж рассказал, что будет, если отрезать россиян от трех мостов на югеВидео

17:31

Что нельзя делать 12 августа, чтобы не потерять деньги: приметы дня

17:24

У Буданова сообщили о получении партии FPV-дронов от "Украинской команды"

17:13

"Потому что у меня есть ты": Монатик трогательно поздравил жену с днем рождения

17:07

Как кошки находят дорогу домой: встроенный компас или чутье

16:58

"Наступление оккупантов": украинские военные удержали оборону ключевых позиций

16:57

Вот почему нельзя ставить пустую бутылку на стол: приметы и здравый смысл

16:45

Осадчая показала первые селфи младшего сына

16:42

РФ начала использовать в Бахмуте "аналоговнетный" "Вихрь": найден "жирный" нюанс

16:36

Армия Украины бьет войска РФ в направлении Мелитополя, враг контратакует – ВСУ

16:21

В чем разница между эспрессо и американо: простой ответ на вопрос о популярном напитке

16:17

Последние дни "блестящей": Жанну Фриске перед смертью привязывали к кровати

16:10

"Над нами все смеются": Соловьев закатил истерику из-за курса рубля в РФВидео

16:01

Подруги ахнут: эксперт по волосам рассказала, как отрастить пышные локоны

Реклама
15:42

За час до гибели собирали деньги на ВСУ: РФ убила в Запорожье двух молодых музыкантовВидео

15:35

В Беларуси случился пожар на Мозырском НПЗ: подробностиВидео

15:34

Курсанты. Гостомельский рубеж: 1+1 покажет документалку о студентах, остановивших вражескую колонну

15:27

Что полезного в малосольных огурцах и как их правильно хранить: ответ вас удивит

15:26

В сеть слили первые фото Лады Дэнс после ДТП

15:16

Дерзкая Мейхер показала фото в средиземноморском стиле

15:14

Это не морские дроны: названо оружие, способное "убить" Крымский мост

14:53

Армия РФ усилила штурмы возле Купянска и шла в атаку 4 раза за сутки – ВСУ

14:49

"Дополнительный ресурс": стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году

14:31

Подготовка к зиме: у Кличко разработали 15 сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации зимой

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять