Тине Кароль приписывают новый роман c музыкантом - СМИ

Более 10 лет Тина Кароль идет с гитаристом рука об руку.

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Тине Кароль приписывают отношения с Антоном Поповым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/_fantina

Украинская певица Тина Кароль в 2013 году стала вдовой. Со своим мужем, продюсером Евгением Огиром она прожила в браке 5 лет до самой его смерти от онкологии. С тех пор главным мужчиной в жизни она называет своего единственного сына Вениамина.

В 2019 и в 2020 годах Кароль часто приписывали роман с молдавским певцом Даном Баланом, который был ее коллегой по шоу "Голос країни". Пара не подтверждала, но и не опровергала эти слухи, всячески подогревая интерес публики.

Сейчас Тине "нашли" нового кавалера. Теперь ей приписывают отношения с музыкантом из ее команды, бас-гитаристом Антоном Поповым, с которым певица сотрудничает с 2012 года. Поклонники певицы отмечают, что на сцене между ними порой летают искры, да и на фото они вместе смотрятся просто великолепно.

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Масла в огонь подлил блогер-сплетник Беспалов, который сообщил, что информаторы из мира украинского шоу-бизнеса якобы уверенно заявляют - у Кароль отношения именно с басистом, а не с каким-либо другим музыкантом.

Скрытная в том, что касается ее личной жизни, Тина эти слухи оставила без комментариев.

Тине Кароль приписывают отношения с Антоном Поповым / instagram.com/_fantina

Ранее стало известно, что Натали Портман решила развестись с мужем-изменником, хореографом Бенжаменом Мильпье. Сперва актриса хотела сохранить отношения, но даже общие дети не смогли спасти брак.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал в кадре любовную историю с новой избранницей - пиарщицей и соучредителем издательства "Книголав" Светланой Павелецкой.

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