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Тина Кароль удивила внешним видом на сцене Евровидения и сорвала овации

Алена Кюпели
3 февраля 2024, 21:29
Тина Кароль в натуральном образе сорвала овации на Нацотборе 2024.
Тина Кароль покорила публику песней и образом
Тина Кароль покорила публику песней и образом / Коллаж Главред, фото Instagram/tinakarol

Украинская певица Тина Кароль спела на финале Нацотбора на международный конкурс Евровидение 2024.

Певица вышла в очень необычном образе. На ней были простые джинсы, черная водолазка и темный пиджак, небрежно накинутый на плечи. Кроме того, всегда элегантная Тина Кароль вышла на сцену без грамма макияжа на лице, а также с пучком на голове.

Певица исполнила свою новую песню "Троянды". Исполнение новой композиции буквально вызвало овации в зале и после того, как певица закончила петь, публика скандировала "Браво".

Видео выступления Тины Кароль:

Сама артистка сказала, что круто то, что сейчас участники могут приехать на конкурс уже подготовленными с написанной песней.

Напомним, ранее букмекеры определили вероятного победителя Нацотбора на Евровидение-2024. С абсолютным отрывом от остальных участников - с вероятностью 54% - победу предрекают дуэту Jerry Heil и alyona alyona с песней "Teresa & Maria". На втором месте оказался певец Melovin с треком "Dreamer" - 17%. Тройку фаворитов замыкает Anka - песня "Палала" может принести ей победу на Национальном отборе с вероятностью в 8%.

Ранее также Андрей Данилко в финале Нацотбора Евровидение 2024 заявил, что он впервые публично будет говорить на украинском языке.

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