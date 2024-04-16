Тина Кароль публично обратилась к Алле Пугачевой

Певица удивила фанатов редким видео, на котором Примадонна поет на украинском языке.

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Тина Кароль и Алла Пугачева - Кароль поздравила Пугачеву с юбилеем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/maxgalkinru

15 апреля Алла Пугачева отметила юбилей - 75 лет. Вопреки тому, что семья Примадонны отстаивает антивоенную позицию, в публичном пространстве очень немногие украинские артисты поддерживают с ними связь.

Одним из редких исключений стала Тина Кароль. В своем блоге в Instagram поп-дива поделилась роликом с поздравлениями в адрес Пугачевой.

Видео был собрано из фрагментов выступлений Аллы Борисовны и ее цитат. Например, "Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда ненавидела. Если бы я им нравилась, это означало бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, а стали рабами…".

На одном из кадров Кароль запечатлена с Пугачевой, на другом Примадонна на украинском языке исполняет "Пісню про рушник" авторства Андрея Малышко.

Стоит отметить, что Алла Пугачева сыграла важную роль в карьере Тины Кароль: в 2005 году на фестивале "Новая волна" Примадонна вручила молодой артистке собственный приз "Золотая звезда Аллы" и денежный приз, на который Кароль сняла дебютный клип "Выше облаков".

Смотрите видео поздравления Аллы Пугачевой с 75-летием от Тины Кароль:

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости:

Ранее балерина-путинистка Анастасия Волочкова неожиданно выступила против "спасения" Аллы Пугачевой, которую критикуют в стране-оккупанте за осуждение войны в Украине.

Также стало известно, что Алла Пугачева, которая покинула страну-агрессора в начале полномасштабного вторжения, намерена вернуться в рф по делам, связанным с ее подмосковным замком.

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