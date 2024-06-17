Тина Кароль прошла курс военной подготовки: поразила снимками в форме

Украинская популярная певица Тина Кароль приняла участие в курсах по военной подготовке для гражданских. В социальной сети поделились снимками исполнительницы в военной форме.
В Сети также есть фотографии звезды с оружием и опубликовали видео, где Тина Кароль учится оказывать медицинскую помощь раненому. Известно, что военную подготовку певица проходила в июне. Вместе с ней были еще и другие участники.
"Мы стараемся развиваться от курса к курсу вместе с вами, и чувствуя доверие со стороны медийных лиц, мы еще более наполняемся вдохновением", - отметила команда "Резервист" в Instagram.видео дня
Напомним, что Тина Кароль рассказала, как начинала карьеру. Известная украинская певица Тина Кароль рассказала забавную историю со времен старта своей карьеры в шоу-бизнесе нашей страны. По словам певицы, в те времена она активно ходила по кастингам.
Певица Тина Кароль заговорила о свадьбе. На своей странице в Instagram Кароль опубликовала видео, в котором похвасталась увитой розами беседкой в своем саду. Она отметила, что в таком месте можно идти под венец.
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