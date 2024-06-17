Тина Кароль прошла курс военной подготовки: поразила снимками в форме

В социальной сети поделились снимками исполнительницы в военной форме, когда она проходила военные курсы.

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Тина Кароль прошла военную подготовку / коллаж: Главред, фото: instagram/reservist.ua, instagram/tina_karol

Украинская популярная певица Тина Кароль приняла участие в курсах по военной подготовке для гражданских. В социальной сети поделились снимками исполнительницы в военной форме.

В Сети также есть фотографии звезды с оружием и опубликовали видео, где Тина Кароль учится оказывать медицинскую помощь раненому. Известно, что военную подготовку певица проходила в июне. Вместе с ней были еще и другие участники.

"Мы стараемся развиваться от курса к курсу вместе с вами, и чувствуя доверие со стороны медийных лиц, мы еще более наполняемся вдохновением", - отметила команда "Резервист" в Instagram. видео дня

Что известно о Тине Кароль / Главред

Напомним, что Тина Кароль рассказала, как начинала карьеру. Известная украинская певица Тина Кароль рассказала забавную историю со времен старта своей карьеры в шоу-бизнесе нашей страны. По словам певицы, в те времена она активно ходила по кастингам.

Певица Тина Кароль заговорила о свадьбе. На своей странице в Instagram Кароль опубликовала видео, в котором похвасталась увитой розами беседкой в своем саду. Она отметила, что в таком месте можно идти под венец.

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