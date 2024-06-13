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"Что это натворили": Тина Кароль заговорила о свадьбе

Элина Чигис
13 июня 2024, 22:12
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Тина Кароль поделилась нереально красивым местом на территории своего дома.
Тина Кароль
Тина Кароль показал свой сад / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol/?hl=uk

Украинская популярная певица Тина Кароль частенько делится интерьером своего дома и красотой территории вокруг него.

На своей странице в Instagram Кароль опубликовала видео, в котором похвалилась окутанной розами беседкой в своем саду.

Кароль, инфографика, рос
Тина Кароль инфографика / Главред

Также певица отметила, что в таком месте можно идти под венец.

видео дня

"Какое-то идеальное место для признания в любви. Что это натворили розы, ай-ай-ай, красота какая. Ок, кто-то признается в любви. Под венец можно идти", - заявила Тина.

Кто такая Тина Кароль?

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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