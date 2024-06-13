"Что это натворили": Тина Кароль заговорила о свадьбе

Украинская популярная певица Тина Кароль частенько делится интерьером своего дома и красотой территории вокруг него.
На своей странице в Instagram Кароль опубликовала видео, в котором похвалилась окутанной розами беседкой в своем саду.
Также певица отметила, что в таком месте можно идти под венец.
"Какое-то идеальное место для признания в любви. Что это натворили розы, ай-ай-ай, красота какая. Ок, кто-то признается в любви. Под венец можно идти", - заявила Тина.
Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
Тина Кароль - последние новости по теме
Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
Читайте больше о Кароль:
- "Не стыди меня": Тина Кароль чуть не довела до слез Юлию Санину своим заявлением
- "Это наша история": Дан Балан рассказал правду о романе с Тиной Кароль
- Тина Кароль публично обратилась к Алле Пугачевой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред