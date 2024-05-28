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"Суперпрофессор": Тина Кароль похвасталась успехами красавца-сына

Дмитрий Видоменко
28 мая 2024, 02:00
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Единственный отпрыск Тины Кароль Вениамин учится в престижном учебном заведении на окраине Лондона - Repton Preparatory School.
Тина Кароль, сын
Тина Кароль похвасталась успехами в учебе за границей своего сына Вениамина / коллаж Главред, фото Instagarm и TikTok

Известная украинская поп-певица Тина Кароль в кои-то веки решили рассказать о том, как живет за границей и учится ее 15-летний сын Вениамине. Соответствующим видео актриса поделилась в Instagram.

Актриса решила ответить на вопросы подписчиков, которые поинтересовались тем, как дела у ее единственного наследника, который уже много лет учится за границей.

Как говорит певица, сейчас Вениамин сдает очередные экзамены и изучает сразу несколько языков, среди которых самые ходовые — английский, французский и испанский. Кароль хочет, чтобы у ее отпрыска не было языкового барьера в принципе и чтобы он хорошо разбирался в математике.

видео дня
Кароль, инфографика, рос

"Он там у меня суперпрофессор немного. Я его муштрую, чтобы математика была крутая, не то, что у меня", — подытожила она.

Кто такая Тина Кароль?

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

Позднее старый хит Кароль из 2010-х "Шиншилла" перепела молодая украинская певица Кажанна, песни которой стали трендовыми в TikTok. И этот кавер стал очень популярным среди украинцев.

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