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Тина Кароль хочет вернуться на Евровидение: "Я знаю, что я могу"

Анна Подгорная
21 мая 2024, 14:05
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За почти 20 лет с момента ее первого участия в конкурсе творчество певицы сильно изменилось.
Тина Кароль
Тина Кароль Евровидение - Кароль про возвращение на Евровидение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol, скриншот YouTube

Украине на музыкальном конкурсе Евровидение принадлежит необычный рекорд: конкурсантам из нашей страны всегда удавалось проходить в финал соревнования. Не стала исключением и украинская певица Тина Кароль.

Она представляла нашу страну в Афинах в 2006 году с песней "Show Me Your Love". С ее обновленной версией артистка выступила на Евровидении-2023, которое проходило в Ливерпуле от имени Украины.

А после третьего места Аlyona Аlyona & Jerry Heil на Евровидении-2024 Тина Кароль и вовсе заговорила про возвращение на конкурс. Об этом сообщает издание Unison.

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В недавнем интервью певица призналась, что участие в Евровидении стало для нее одновременно и положительным, и отрицательным опытом, который ей все же хотелось бы повторить. "В принципе да (хотела бы еще раз поехать на Евровидение - прим. редактора). Это крутой драйв, тонус. И я знаю, что я могу, я знаю, что я другая, и когда я ехала на Евровидение, это не совсем была моя идея. Никто не спрашивал никогда, но на самом деле у меня очень тяжелая закулисная судьба моего выступления на Евровидении. .... Я имею плохой эмоциональный опыт, связанный с тем прошлым. Потом, когда я появилась уже в 2023-м, это было фан, круто, и у меня было реально 30 секунд, и я хотела за эти 30 секунд показать все. Я думаю, у меня еще будет шанс", - отметила Тина Кароль.

Смотрите видео комментария Тины Кароль про ее участие в Евровидении в будущем:

Кто такая Тина Кароль?

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Евровидение - последние новости:

Ранее стало известно, что победители Евровидения 2024 разбили хрустальный кубок во время выступления. Nemo вышли на сцену, чтобы еще раз исполнить свою победную песню, когда случилось несчастье.

Также Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.

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