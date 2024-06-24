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Бен Аффлек признался, что его раздражает в браке с Дженнифер Лопес

Анна Подгорная
24 июня 2024, 11:12
131
Также актер рассказал, почему постоянно выглядит таким несчастным.
Бен Аффлек, Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес отношения - Аффлек прокомментировал брак с Лопес / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В средине июля американский актер и режиссер Бен Аффлек будет праздновать вторую годовщину свадьбы с его давней любовью - актрисой и певицей Дженнифер Лопес. В их отношениях все очень непросто, и слухи о том, что паре грозит неизбежный разрыв, стали появляться едва ли не сразу после их свадьбы.

Тем не менее Беннифер все еще вместе, и, вопреки сплетням, очень счастливы. Но Аффлек не на все сто процентов доволен браком с Джей Ло.

Артист в подкасте "Hart to Heart" признался, что ему не нравится в отношениях с его звездной супругой. Публичность и бешенная популярность Джен приносит ему дискомфорт.

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"Мы пошли куда-то с Джен, не помню куда. Из-за того, что она так популярна и она создает все это, люди ее любят. Она для этих людей является чем-то значимым. Ко мне люди подходят и говорят: "Эй, мне нравятся твои фильмы", а потом к ней такие: "Ааааа! Это же Джей Ло!". Это невероятно. .... Я не люблю много внимания. Вот почему, люди видят меня и думают, что я вечно злой. Ведь некоторые просто тычут камеры мне в лицо. А я на это думаю себе: "Ну вот, опять", - цитирует Бена Аффлека издание Page Six.

Кто такой Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

Инфографика, Аффлек
Кто такой Бен Аффлек / Инфографика: Главред

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