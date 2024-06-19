Аффлек прикладывается к бутылке на фоне проблем с браке с Лопес - СМИ

Бен Аффлек снова начал пить на фоне развода с Дженнифер Лопес. Об этом британский таблоид Daily Mail.
По словам инсайдер, он много лет боролся с алкоголизмом и с зависимостью от карточных игр, но сейчас начал пить из-за того, что его брак с Лопес распадается.
"Слышал, он пьет. У него внутри полно демонов, он действительно проблемный человек", - рассказывает инсайдер.
В то же время приятель звезды рассказал журналистам, что Аффлек по-прежнему оказался зависим от алкоголя и якобы появляется изредка на публике видел его со "стеклянными глазами", которые бывают у людей, употребивших много алкоголя.
"Я видел его со "стеклянными глазами, и это вызывает настоящую обеспокоенность у всех, кто заботится о нем", - подытожил он.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек новости
Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.
В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.
Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.
В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак. Но в 2024-м году СМИ начали активно писать, что он трещит по швам - из-за слишком разных взглядов на жизнь обоих супругов.
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