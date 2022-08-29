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Заставила подписать соглашение: в сеть слили секретное видео со свадьбы Лопес

29 августа 2022, 16:31

Дженнифер Лопес была в ярости из-за данной ситуации и написала гневное сообщение в социальной сети.

Лопес, Аффлек
Лопес и Аффлек попытались сохранить некоторые моменты со свадьбы в тайне/ onthejlo.com

Американская певица Дженнифер Лопес, которая недавно вновь вышла замуж за своего любимого, голливудского актера Бена Аффлека, снова стала героем новостей.

На этот раз оказалось, что кто-то из гостей свадьбы слил в сеть видео. Несмотря на подписанное всеми гостями соглашение о неразглашении, кто-то из гостей все же набрался смелости и выложил в сеть ролик с выступлением самой Лопес.

Вместе с бэк-вокалистками Дженнифер исполнила новую песню специально для Аффлека, в которой есть такие слова "Не могу насытиться тобой". Видео слили в сеть, где его и увидела артистка и отставила злой комментарий:

Видео дня

"Съемка велась без разрешения, точка. Тот, кто это сделал, использовал в своих интересах наш интимный момент. Даже не представляю, как вы умудряетесь это делать, ведь все подписывали соглашения о неразглашении, и мы просили гостей не выкладывать ничего в сеть. Мы сами должны решать, чем хотим поделиться. Все, чем я готова делиться с фанатами, я выкладываю на своем сайте OnTheJLo, когда приходит время. А это было украдено без нашего ведома и продано за деньги", - процитировал ее Телеграмм-канал "Звездная пыль".

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Платья Лопес на свадьбе обошлись ей в приблизительно три миллиона долларов.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

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