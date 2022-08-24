Стоимость свадебных платьев Лопес оценили в несколько миллионов долларов

Дженнифер Лопес надела три разных платья. Стоимость каждого платья оценивается в миллион долларов.
Певица и актриса Дженнифер Лопес и голливудский актер и ржиссер Бен Аффлек наконец поженились в субботу в обширном поместье в Джорджии на глазах у 135 человек.
По информации The Daily Mail, 50-летний жених расчувствовался, выступая перед своей новой женой, 53-летней Джей Ло.
Весь мир наблюдал за бракосочетанием пары и за нарядами невесты. По словам стилиста Кортни Виктор, они казались такой счастливой и сплоченной семьей. Она абсолютно безупречна. Невероятно, какая она красивая.
Во вторник Лопес показала поклонникам свои свадебные платья, которые Ральф Лорен сшил на заказ. Всего на ней было три платья.
У одного была высокая горловина и длинный шлейф, у другого было глубокое расшитое декольте, а у третьего жемчужные нити свисающие до низу.
Каждое из платьев оценивается примерно в 1 миллион долларов.
Свадебное мероприятие выходного дня состоялось после того, как пара поженилась в Лас-Вегасе в июле. На той свадьбе она была в белом платье, и на ней присутствовали ее дети.
Отметим, что Бен и Джен обручились 20 лет назад, но отменили свадьбу в 2003 году.
Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.
В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.
Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.
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