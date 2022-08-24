Стоимость свадебных платьев Лопес оценили в несколько миллионов долларов

Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo

Певица и актриса Дженнифер Лопес и голливудский актер и ржиссер Бен Аффлек наконец поженились в субботу в обширном поместье в Джорджии на глазах у 135 человек.

По информации The Daily Mail, 50-летний жених расчувствовался, выступая перед своей новой женой, 53-летней Джей Ло.

Весь мир наблюдал за бракосочетанием пары и за нарядами невесты. По словам стилиста Кортни Виктор, они казались такой счастливой и сплоченной семьей. Она абсолютно безупречна. Невероятно, какая она красивая.

Фото The Daily Mail

Во вторник Лопес показала поклонникам свои свадебные платья, которые Ральф Лорен сшил на заказ. Всего на ней было три платья.

У одного была высокая горловина и длинный шлейф, у другого было глубокое расшитое декольте, а у третьего жемчужные нити свисающие до низу.

Фото The Daily Mail

Каждое из платьев оценивается примерно в 1 миллион долларов.

Свадебное мероприятие выходного дня состоялось после того, как пара поженилась в Лас-Вегасе в июле. На той свадьбе она была в белом платье, и на ней присутствовали ее дети.

Отметим, что Бен и Джен обручились 20 лет назад, но отменили свадьбу в 2003 году.

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

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