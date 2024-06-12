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Почему Аффлек и Лопес продают поместье за 60 млн долларов: СМИ рассказали

Дмитрий Видоменко
12 июня 2024, 04:00
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Звездная пара - Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - приобрела элитную недвижимость только в 2023 году. И вот теперь уже собрались ее продавать.
Лопес, Аффлек
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес продают свой особняк в Беверли-Хиллс / коллаж фото ua.depositphotos.com

Стало известно, почему на самом деле звездная пара ‒ актриса/певица Дженнифер Лопес и актер/режиссер Бен Аффлек ‒ выставили на продажу особняк в Беверли-Хиллз, в котором они живут вместе с июня 2023 года. Об этом пишет американский портал People.

Причем, как говорят инсайдеры, событие произошло после того, как Лопес отменила свое концертное турне "This Is Me..." ‒ мол она берет отпуск, чтобы быть со своими детьми, семьей и близкими друзьями.

Но есть информация, что инициатором продажи особняка стал именно Аффлек.

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"В конце концов, Бен должен защитить себя, и поэтому он инициировал этот шаг", — рассказывает инсайдер.

Лопес и Аффлек купили особняк в элитном районе Лос-Аджелеса за 61 млн долларов США весной 2023 года. В нем 12 спален, 24 ванные комнаты, гараж на дюжину автомобилей и бассейн, а также спортивный комплекс с площадками для игры в баскетбол, тренажерный зал и боксерский ринг.

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Инфографика, Лопес

Кто такая Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек новости

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак. Но в 2024-м году СМИ начали активно писать, что он трещит по швам - из-за слишком разных взглядов на жизнь обоих супругов.

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