Жена 64-летнего Тигипко показала трогательное сэлфи с трехнедельной дочерью

В первый день лета 39-летняя модель, блогер и бизнесвумен Алла Зиневич в четвертый раз стала мамой. Она подарила своему мужу, бизнесмену и политику Сергею Тигипко, восьмого ребенка.
У пары появилась девочка, которую назвали Юлианной. Ранее Зиневич и Тигипко стали родителями для троих сыновей, однако у предпринимателя есть еще четверо детей от предыдущих отношений.
Сейчас жена Тигипко наслаждается материнством во всей его полноте. И, конечно же, не забывает делиться с поклонниками милыми фото с дочуркой в Instagram.
Так недавно Алла Зиневич опубликовала очаровательной сэлфи с Юлианной: маленькая девочка лежала на груди матери. И хотя наследнице Зиневич-Тигипко чуть больше трех недель, она уже может похвастаться роскошной прической - у малышки темные длинные и густые волосы.
Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко
Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.
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Ранее Инна Мирошниченко показала, как сильно изменился приемный сын Марсель за год. Удивительные метаморфозы малыша она собрала в трогательный видеоролик.
Также украинская певица Настя Каменских рассказала, изменяли ли ей в отношениях, и поделилась философскими размышлениями о том как в целом относится к неверности в паре.
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