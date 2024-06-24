Жена 64-летнего Тигипко показала трогательное сэлфи с трехнедельной дочерью

Девочка уже может похвастаться незаурядной внешностью.

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Алла Зиневич показала дочь от Сергея Тигипко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

В первый день лета 39-летняя модель, блогер и бизнесвумен Алла Зиневич в четвертый раз стала мамой. Она подарила своему мужу, бизнесмену и политику Сергею Тигипко, восьмого ребенка.

У пары появилась девочка, которую назвали Юлианной. Ранее Зиневич и Тигипко стали родителями для троих сыновей, однако у предпринимателя есть еще четверо детей от предыдущих отношений.

Сейчас жена Тигипко наслаждается материнством во всей его полноте. И, конечно же, не забывает делиться с поклонниками милыми фото с дочуркой в Instagram.

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Так недавно Алла Зиневич опубликовала очаровательной сэлфи с Юлианной: маленькая девочка лежала на груди матери. И хотя наследнице Зиневич-Тигипко чуть больше трех недель, она уже может похвастаться роскошной прической - у малышки темные длинные и густые волосы.

Алла Зиневич показала дочь от Сергея Тигипко / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.

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