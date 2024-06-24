"Брезгливое чувство": путинистка Татьяна Васильева начала травлю Аллы Пугачевой

Российская актриса Татьяна Васильева, которая в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, заявила, что ей противна Алла Пугачева, Владимир Познер и Иван Ургант. Отметим, эти российские звезды публично осудили войну в Украине.
В интервью российскому YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" любительница Путина сказала, что народ страны-оккупанта не простит осуждение войны.
"Те, которые уехали и не появляются, – это их выбор. А те, которые не уехали и при этом еще стараются все время лезть в телевизор, – это противно. Народ не прощает, когда на него плюют. К таким артистам у людей брезгливое чувство", - выдала Васильева.
Также Васильева призналась, что раньше очень любила Пугачеву и считала ее грандиозной актрисой и певицей.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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Отметим, недавно путинист Юрий Назаров набросился на Галкина и Пугачеву с обвинениями из-за их позиции на счет войны. Назаров заявил, что финансовое положение супругов очень печальное и теперь Галкину нужно больше работать.
А также Алла Пугачева пообедала с российским бизнесменом Олегом Тиньковым на Кипре, который признан иноагентом стране-оккупанте. Друзей заметили в ресторане за обедом, во время которого они долго разговаривали.
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