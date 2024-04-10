Резала и колола: российская актриса-путинистка Васильева изуродовала свое лицо

Васильева показала свое новое лицо, которое натянуто и переделано.

https://stars.glavred.info/rezala-i-kolola-rossiyskaya-aktrisa-putinistka-vasileva-izurodovala-svoe-lico-10556822.html Ссылка скопирована

Путинистка Васильева стала непохожей на себя / Коллаж Главред, фото Стархит

Советская и российская актриса театра и кино Татьяна Васильева, которая поддержала войну в Украине и даже сообщила о том, что сама бы поехала на фронт убивать украинцев, изуродовала свое лицо.

По информации пропагандистского издания Стархит, 77-летняя актриса перекроила свое лицо. "Все делала — лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю — филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес (речь идет о возрасте), это многовато. Но к этому я привыкла. Я себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет", — сообщила неузнаваемая актриса.

Путинистку Васильеву больше не узнать / Фото Стархит

Путинистку Васильеву больше не узнать / Фото Стархит

Что касается позиции актрисы по поводу Украины, она проявила себя настоящей оккупанткой. Онаосудила актёров с антивоенной позицией и уехавших деятелей культуры. В частности, она заявила что Чулпан Хаматова "поступила как свинья, наевшись желудя досыта". Галкина она назвала "сволочью", а Пугачеву "очень глупым человеком".

видео дня

Кто такая Татьяна Васильева Татьяна Васильева - советская и российская актриса театра и кино, телеведущая; народная артистка Российской Федерации. По данным Starsaboutwar, в августе 2015 года была внесена в базу "Миротоворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины и гастрольные выступления в автономной республике Крым. Васильева поддержала полномасштабное вторжение россии в Украину.

По собственным словам, она также написала донос на художественного руководителя "Школы современной пьесы" Иосифа Райхельгаузаиз-за его антивоенных высказываний.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, ранее Слава Каминская показала кадры из кабинета хирурга. Судя по линиям на лице и груди, операция будет касаться именно этих участков тела Каминской. Стоит отметить, что раньше она уже делала пластику груди - увеличивала бюст.

Ранее украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал удивила поклонников сменой имиджа. Семья артистки в новом образе узнала ее далеко не сразу.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред