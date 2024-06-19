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Россияне не переживут: Кристина Орбакайте сообщила радостную новость

Элина Чигис
19 июня 2024, 08:25
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Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте выступит в Израиле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая публично не осудила террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта жить в США, анонсировала несколько концертов в Израиле в конце июня. Как известно, в Израиле сейчас живет мама Орбакайте - певица Алла Пугачева, которая имеет смелось осуждать войну в Украине.

На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала видео, в котором и рассказала о своем шоу "The Best".

видео дня

"Дорогие израильтяне. Я с нетерпением жду встречи с вами, и она состоится уже очень-очень скоро. Приходите. Жду, целую, люблю. Ваша Кристина", - сказала артистка.

Отметим, минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов уже раскупили поклонники Орбакайте.

Кристина Орбакайте пригласила поклонников на ее концерт
Кристина Орбакайте пригласила поклонников на ее концерт / фото: скрин instagram.com/orbakaite_k/

Кто такая Кристина Орбакайте?

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, недавно Кристина Орбакайте поддержала своего старшего сына во время его тура по США. По понятным причинам, пропагандистские росСМИ, которые не могут пережить, что Никита успешно строит карьеру не в стране-оккупанте, а в США, решили, что билеты не продаются и поэтому артист решил снизить цену, а Орбакайте всеми силами старается спасти своего сына.

А также Кристина Орбакайте внезапно заговорила о мире. Певица, которая периодически приезжает в террористическую Россию, чтобы подзаработать деньжат, на своей странице в Instagram, опубликовала свежий пост.

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