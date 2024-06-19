Россияне не переживут: Кристина Орбакайте сообщила радостную новость

Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты.

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Кристина Орбакайте выступит в Израиле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая публично не осудила террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из страны-оккупанта жить в США, анонсировала несколько концертов в Израиле в конце июня. Как известно, в Израиле сейчас живет мама Орбакайте - певица Алла Пугачева, которая имеет смелось осуждать войну в Украине.

На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала видео, в котором и рассказала о своем шоу "The Best".

видео дня

"Дорогие израильтяне. Я с нетерпением жду встречи с вами, и она состоится уже очень-очень скоро. Приходите. Жду, целую, люблю. Ваша Кристина", - сказала артистка.

Отметим, минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов уже раскупили поклонники Орбакайте.

Кристина Орбакайте пригласила поклонников на ее концерт / фото: скрин instagram.com/orbakaite_k/

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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Отметим, недавно Кристина Орбакайте поддержала своего старшего сына во время его тура по США. По понятным причинам, пропагандистские росСМИ, которые не могут пережить, что Никита успешно строит карьеру не в стране-оккупанте, а в США, решили, что билеты не продаются и поэтому артист решил снизить цену, а Орбакайте всеми силами старается спасти своего сына.

А также Кристина Орбакайте внезапно заговорила о мире. Певица, которая периодически приезжает в террористическую Россию, чтобы подзаработать деньжат, на своей странице в Instagram, опубликовала свежий пост.

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