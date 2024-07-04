Российский артист-путинист рассказал о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

Российский певец Владимир Левкин, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, сказал, что не верит в возвращение певицы Аллы Пугачевой в страну-оккупанта. Отметим, артистка публично осудила войну в Украине и уехала с семьей жить в Израиль.
Как сообщает пропагандистское СМИ mk.ru, Левкин назвал Пугачеву жестким человеком.
"По всем вещам, которые происходят в последнее время вокруг нее, думаю, что она не вернется", - отметил путинист.
Также любитель Путина вспомнил, что Пугачева допускала группу "На-На", в которой он был солистом, к участию в ее "Рождественских встречах". За это артисты до сих пор благодарны певице.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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Отметим, недавно Алла Пугачева показала романтическую прогулку с Максимом Галкиным на яхте. Конечно, не обошлось и без язвительных комментаторов из террористической России, которые традиционно называют пару "внуком и бабушкой".
А также Юрий Рыбчинский заявил, что месяц назад созванивался с Аллой Пугачевой. Артист не стал полностью пересказывать разговор с Пугачевой, но заявил, что согласен с ее мнением на счет страны-оккупанта России.
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