"Отомстил, а потом кайфуешь от этого": путинист Стас Михайлов отвел душу на Алле Пугачевой

Путинист Стас Михайлов заявил, что старается сдерживаться, когда злится.

https://stars.glavred.info/otomstil-a-potom-kayfuesh-ot-etogo-putinist-stas-mihaylov-otvel-dushu-na-alle-pugachevoy-10591568.html Ссылка скопирована

Стас Михайлов кратко высказался об Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stas_mihailoff/, instagram.com/alla_orfey/

Российский певец Стас Михайлов, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, ранее выдал, что все уехавшие из России знаменитости еще "приползут на коленях обратно". Это высказывание прокомментировала Алла Пугачева и посоветовала путинисту "шуровать зарабатывать, пока может".

На днях же Михайлов засветился на конкурсе "Новая волна" вместе с супругой Инной и журналисты страны-террориста РФ решили узнать, как певец относится к Примадонне.

видео дня

"Я не обижал ее. Пожелал ей здоровья, удачи, благополучия", — трусливо сказал любитель диктатора Путина.

Затем Михайлов начал расхваливать свое воспитание и самообладание.

"Я мог разозлиться раньше, но зла не желал никому и никогда. Меня отец с детства учил одной просто вещи: "Живи с ощущением того, что тебе должны, но не ты. Не делай так, что ты отомстил, а потом кайфуешь от этого". Я - очень горячий человек, но стараюсь себя сдерживать. А с годами начинаю понимать: "Бог всех рассудит". Есть вещи, на которые не надо обращать внимания", - заявил Михайлов

Кто такой Стас Михайлов? Станислав Владимирович Михайлов — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).

В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.

Стас Михайлов - последние новости по теме

Отметим, Стас Михайлов настолько увлекся бьюти-процедурами, что у желтой прессы страны-оккупанта теперь его внешность вызывает хохот, а преданные поклонницы просто перестают его узнавать на новых фото.

А также Гарик Кричевский рассказал, почему свысока относится к пропутинскому певцу и не видит в нем для себя угрозы. Он остроумно раскрыл тайну популярности Стаса Михайлова в стране-агрессоре.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред