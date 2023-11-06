Престарелый ловелас Стас Михайлов переборщил с филлерами и надул себе "вареники"

Ждем комичный кукольный торс и ягодицы, как у Киркорова. Или новый паричок, чтобы прикрыть залысины.

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Стас Михайлов опозорился из-за филлеров в губах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/inamikhaylova

Певец-путинист Стас Михайлов настолько увлекся бьюти-процедурами, что у желтой прессы страны-оккупанта теперь его внешность вызывает гомерический хохот, а преданные поклонницы просто перестают его узнавать на новых фото.

Так по Сети стремительно распространяется снимок с гастролей в Иркутске, которым пропагандист поделился в своем Telegram-канале. В кадре он позирует на парковке с двумя большими пальцами, поднятыми вверх.

В этом мужчине едва можно узнать того упитанного Стаса Михайлова со склонностью к помпезным костюмам с претензией на стиль, которым мог бы позавидовать сам Басков. Певец сильно похудел, но это его отнюдь не красит.

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Кроме того линия роста волос Михайлова заметно стала выше - путинист стремительно теряет свою шевелюру. Но не залысины заставили всех хихикать над экспериментами певца: на свежем фото отчетливо видны надутые филлерами губы певца, которые грозятся скоро раздуться до неприличных масштабов.

Попытки Стаса Михайлова таким образом сохранить молодость стали вызывать у поклонников опасения, что не за горами и пластические операции а-ля Киркоров.

Стас Михайлов опозорился из-за филлеров в губах / t.me/Stas_Mikhaylov_Official

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