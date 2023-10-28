Предательница MARUV запела колыбельную на украинском языке

Певица не стесняется продолжать петь на украинском языке.

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Maruv продолжает удивлять/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maruvofficial

Певица украинского происхождения, запроданка MARUV, которая много выступала в России и с нападением ее на Украину, поддержала врага, запела на украинском языке.

Запроданка выпустила трек под своим очередным сценическим именем Sharlotta Ututu.

Корсун записала колыбельную на украинском языке для свого сина. Кроме того, на обложке к новому треку, Корсун сфотографирована в венке, который традиционно ассоциируется с украинским национальным костюмом.

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Пользователи Instagram сильно разозлились из-за поступка предательницы.

Предательница MARUV запела на украинском / Скриншот Instagram

"Что эта сепарша противная делает в украинских реках", "Закинешь на дроны", - троллят ее пользователи.

Напомним, ранее певица на своей странице в Instagram, показала себя вполне довольной жизнью, а также продемонстрировала свой комфортный отдых в Турции. "Некоторые красивые места", - подписала свои сториз она.

До того, она также написала глупый пост, в котором поздравила себя любимую с Днем рождения.

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