Нашлась пропажа: стало известно, где находится молчунья Maruv

Марув не утруждает себя заботой и переживаниями об охваченной войной Украине.

Maruv похвасталась отдыхом в Омане / instagram.com/maruvofficial

Певица украинского происхождения Maruv (настоящее имя - Анна Корсун) с начала полномасштабной войны в Украине хранит молчание о трагических событиях, которые развернулись на ее Родине. Причиной тому называют ее лояльность к рф, в которой она развивала и строила карьеру.

Некоторое время Марув, будучи беременной, находилась в Украине, затем сообщила, что она с семьей находится в "безопасном месте", хотя локации не раскрывала. Постепенно на ее страницах в социальных сетях стали появляться видео и снимки, выполненные, судя по пейзажу, в какой-то из теплых стран.

Недавно она все же решилась раскрыть свое местонахождение - на ее странице в Instagram появился ролик, на котором была указана геолокация - Оман. Туда певица отправилась на отдых.

видео дня

Марув не живет в Омане на постоянной основе, но охотно делится беззаботными кадрами своего досуга - отдых у бассейна, занятия спортом с мужем. Певица продолжает упорно игнорировать войну в Украине и скрываться от недоброжелателей, в которых превратились разочарованные ее молчанием украинские фанаты.

Maruv похвасталась отдыхом в Омане / instagram.com/maruvofficial

Также ранее украинская певица Maruv решила напомнить о себе новым развратным видео - папарацци подловили ее, когда она выступала перед российской аудиторией в Дубае.

Также она отчаянно пытается привлечь аудиторию, которую растеряла за год молчания. Например, роликом с кадрами с бэкстейджа развратной фотосессии - первой после родов Марув.

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