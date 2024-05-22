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Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали

Элина Чигис
22 мая 2024, 22:40
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Концерты Стаса Михайлова оказались под риском срыва из-за Аллы Пугачевой.
Стас Михайлов, Алла Пугачева
У Стаса Михайлова проблемы с концертами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stas_mihailoff/, instagram.com/alla_orfey/

Российский шоумен Стас Барецкий, который поддерживает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, заявил, что концерты певца-путиниста Стаса Михайлова начали массово отменять в Петербурге.

Как сообщают росСМИ, Барецкий утверждает, что это связано с Аллой Пугачевой.

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"Из своих источников я знаю о том, что сейчас в Петербурге массово отменяются концерты Стаса Михайлова", - заявил шоумен.

Что интересно, причину путинист так и не назвал, и предположил, что "это связано с возвращением Пугачевой на родину".

Кто такой Стас Барецкий?

Станислав Барецкий — советский и российский музыкант, поэт, певец, шоумен, актёр.
В 2005—2008 годах выступал в группе "Ленинград".
В 2021 году попал в базу "Миротворец" по причине сознательного нарушения Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, а также из-за участия в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Напомним, ранее Гордон поделился редким архивным кадром, снятым в Киеве в 1989 году, когда Пугачевой было всего 40, а самому журналисту - 22. На черно-белом фото певица позирует в стильном образе по последней моде того времени - темный свитер с белым воротничком, кардиган, украшенный бусинами, укороченные джинсы-бананы, светлые носочки и темные туфли-лодочки на невысоком каблуке.

А также предательница Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее.

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