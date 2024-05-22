Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали

Российский шоумен Стас Барецкий, который поддерживает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, заявил, что концерты певца-путиниста Стаса Михайлова начали массово отменять в Петербурге.
Как сообщают росСМИ, Барецкий утверждает, что это связано с Аллой Пугачевой.
"Из своих источников я знаю о том, что сейчас в Петербурге массово отменяются концерты Стаса Михайлова", - заявил шоумен.
Что интересно, причину путинист так и не назвал, и предположил, что "это связано с возвращением Пугачевой на родину".
Кто такой Стас Барецкий?
Станислав Барецкий — советский и российский музыкант, поэт, певец, шоумен, актёр.
В 2005—2008 годах выступал в группе "Ленинград".
В 2021 году попал в базу "Миротворец" по причине сознательного нарушения Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, а также из-за участия в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
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Напомним, ранее Гордон поделился редким архивным кадром, снятым в Киеве в 1989 году, когда Пугачевой было всего 40, а самому журналисту - 22. На черно-белом фото певица позирует в стильном образе по последней моде того времени - темный свитер с белым воротничком, кардиган, украшенный бусинами, укороченные джинсы-бананы, светлые носочки и темные туфли-лодочки на невысоком каблуке.
А также предательница Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее.
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