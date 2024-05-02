УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

От мимолетных связей: путиниста Стаса Михайлова атакуют женщины с его "внебрачными детьми"

Элина Чигис
2 мая 2024, 10:55
Стас Михайлов решил похвастаться своей популярностью у женщин и рассказал странные вещи.
Стас Михайлов
Стас Михайлов пожаловался на поклонниц / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/stas_mihailoff/

Ярый путинист Стас Михайлов, который в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, на всю страну-оккупанта разнес, какие поклонницы у него бывают. Любитель диктатора Путина накрутил себя, что все только и мечтают, чтобы быть с ним.

Стас Михайлов женат на Инне Михайловой, такой же поклоннице кремлевского режима, но его постоянно донимают разные фанатки.

видео дня

"Одна представляется астральной женой, которая живет там где-то в каком-то городе", — заявил певец в документальном фильме "Чего хотят женщины? Секрет успеха Стаса Михайлова".

Нередко поклонницы просят путиниста признать их якобы общих детей, появившихся от мимолетных связей. Но директор Михайлова научился давать им отпор.

"Примем, усыновим, удочерим всех. Пожалуйста, волосики пришлите", — процитировал артист слова директора.

Кто такой Стас Михайлов

Станислав Владимирович Михайлов — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).
В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.

Стас Михайлов - последние новости по теме

Отметим, недавно Алла Пугачева потроллила певца-путиниста Стаса Михайлова, который цинично заявил, что все несогласные российские артисты скоро приползут на родину за прощением.

А также Стас Михайлов настолько увлекся бьюти-процедурами, что у желтой прессы страны-оккупанта теперь его внешность вызывает хохот, а преданные поклонницы просто перестают его узнавать на новых фото.

Читайте больше о Михайлове:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Стас Михайлов новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Первый Саммит мира для Украины: Зеленский назвал дату и цель переговоров в Швейцарии

Первый Саммит мира для Украины: Зеленский назвал дату и цель переговоров в Швейцарии

12:14 Украина
Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с техникой: мощный удар ВСУ попал на видео

Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с техникой: мощный удар ВСУ попал на видео

11:35 Украина
РФ использует дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС: в ГУР показали доказательства

РФ использует дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС: в ГУР показали доказательства

11:09 Украина
Все главные новости

Популярное

Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина 23837

Эксперты призвали не косить газон еще в течение 2 месяцев: в чем причина

Даже при +40 по Цельсию: почему хитрые немцы не устанавливают кондиционеры 17048

Даже при +40 по Цельсию: почему хитрые немцы не устанавливают кондиционеры

Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточки 14985

Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточки

Что это из него торчит? : парень поймай 1 рыбу и стал миллионером 6579

"Что это из него торчит?": парень поймай 1 рыбу и стал миллионером

Последние новости

12:14

Почему петух кукарекает: ответ украинца довел всех до слез от смеха

12:14

Первый Саммит мира для Украины: Зеленский назвал дату и цель переговоров в Швейцарии

12:04

Почему нельзя пить и есть из разбитой посуды: о какой беде предупреждают древние приметы

11:56

Пьяная Наташа: в России высмеяли предательницу КоролевуВидео

11:54

Как избавится от ос и шершней: поможет самодельный спрей за копейки

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - ЖдановРоссия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов
11:45

Церковный праздник 3 мая: что запрещено делать в Страстную пятницу

11:35

Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с техникой: мощный удар ВСУ попал на видеоВидео

11:09

РФ использует дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС: в ГУР показали доказательстваВидео

10:55

От мимолетных связей: путиниста Стаса Михайлова атакуют женщины с его "внебрачными детьми"

Реклама
10:42

Угроза захвата Часового Яра до 9 мая: в ВСУ дали однозначный ответ

10:42

"Им выгодно совсем другое": генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие

10:37

Гороскоп Таро на май 2024: Козерогам - ожидание, Водолеям - лучшая жизнь, Рыбам - переменыВидео

10:27

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Быкам - серьезное потрясение, Змеи - не покупайте ничего

09:49

Женитьба и дети: Позитив рассказал всю правду об отношениях с Юлией Сахневич

09:46

Есть две причины: Братчук объяснил, почему РФ начала чаще атаковать Одессу баллистикой

09:45

РФ может готовить 300-тысячный "кулак": Жданов раскрыл вероятные сроки удара

09:24

Гороскоп на завтра 3 мая: Козерогам - желание похвастаться, Стрельцам - драма в жизни

09:06

РФ может перебросить две дивизии из Работино на Донбасс: в ISW рассказали об угрозе

09:00

США все еще дают лазейку России, или Как лицензиям Штатов противодействуют удары по НПЗмнение

08:47

Внук Аллы Пугачевой и его жена показали свое "истинное лицо" в США - детали

Реклама
08:22

"РФ повредила 50% всей энергосистемы Украины": Кулеба сделал неутешительное заявление

08:19

Поздравления с Чистым четвергом - искренние слова и восхитительные картинки

07:54

В пяти регионах РФ ночью гремели взрывы: повреждены энергообъекты

07:48

"Люди добрые": путинистка Анастасия Волочкова серьезно пострадала на Мальдивах

06:42

Ракетный удар по Одессе: вспыхнул масштабный пожар, пострадали 14 человекФото

06:10

Неожиданный визит Столтенберга в Киев: что он означаетмнение

05:24

В ТЦК больше не придется идти: в Минобороны рассказали, когда заработает е-кабинет

04:42

Пятна исчезнут за 2 минуты: как избавиться от желтых следов на сиденье унитазаВидео

04:30

Миша Кацурин растрогал фанатов фото c Дорофеевой и детьми

04:00

Запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - причина

03:25

Россияне готовят информационную операцию "21 мая": Жданов сказал, что задумал Путин

02:50

Интрига раскрыта: номер на Евровидение-2024 для Украины поставила мировая звездаВидео

02:20

Чрезвычайно сложная головоломка: нужно найти 5 отличий за 32 секунды

01:30

РФ может попытаться "пробить границу": под угрозой город-миллионник – Жданов

00:13

Настя Каменских прокомментировала роман с молочником из клипа "MOLOKO"Видео

01 мая, среда
23:27

Не видели даже самые преданные фанаты: Дима Monatik показал редкие школьные фото

23:07

В Украине хотят резко поменять торговлю "б/ушными" авто: что случилось

22:33

Прилет ATACMS по полигону оккупантов мог ликвидировать до 80 солдат: что известно

22:33

Россия ударила по Одессе баллистикой: в городе сильный пожар, есть пострадавшиеВидео

22:30

Не каждый найдет 5 скрытых объектов за 15 секунд: сложная загадка на внимательность

Реклама
22:18

Часть переселенцев осталась без пенсий: что произошло и как их восстановить

22:14

В оккупированном Должанске "расцвела бавовна": взорвался грузовик с боеприпасами РФ

22:05

Почему плацдармы на левобережье Херсонщины важны для ВСУмнение

21:21

Роковая ошибка: почему категорически нельзя вешать полотенца на дверцу духовкиВидео

21:00

Русская армия за апрель потеряла более 20 тысяч солдат - ВСУ

20:34

Военным "Азова" не дают оружие от США и запрещают тренироваться с НАТО - The Times

20:27

Пентагон заменит переданные Украине Bradley новой версией техники: что произошло

20:00

Украина и Хорватия сравняли счеты: рейтинг Евровидения-2024 от букмекеров

19:56

Грузия сделала шаг к принятию закона об "иноагентах": В Тбилиси готовятся к протесту

19:27

Ножницы станут снова острыми за секунды: лучший метод для заточкиВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять