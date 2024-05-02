От мимолетных связей: путиниста Стаса Михайлова атакуют женщины с его "внебрачными детьми"

Ярый путинист Стас Михайлов, который в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, на всю страну-оккупанта разнес, какие поклонницы у него бывают. Любитель диктатора Путина накрутил себя, что все только и мечтают, чтобы быть с ним.
Стас Михайлов женат на Инне Михайловой, такой же поклоннице кремлевского режима, но его постоянно донимают разные фанатки.
"Одна представляется астральной женой, которая живет там где-то в каком-то городе", — заявил певец в документальном фильме "Чего хотят женщины? Секрет успеха Стаса Михайлова".
Нередко поклонницы просят путиниста признать их якобы общих детей, появившихся от мимолетных связей. Но директор Михайлова научился давать им отпор.
"Примем, усыновим, удочерим всех. Пожалуйста, волосики пришлите", — процитировал артист слова директора.
Кто такой Стас Михайлов
Станислав Владимирович Михайлов — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).
В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.
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Отметим, недавно Алла Пугачева потроллила певца-путиниста Стаса Михайлова, который цинично заявил, что все несогласные российские артисты скоро приползут на родину за прощением.
А также Стас Михайлов настолько увлекся бьюти-процедурами, что у желтой прессы страны-оккупанта теперь его внешность вызывает хохот, а преданные поклонницы просто перестают его узнавать на новых фото.
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