Приполз первым: путинист Стас Михайлов высказался о Пугачевой

Путинист Стас Михайлов переобулся после конфликта с Пугачевой и назвал ее великим человеком.

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Стас Михайлов уже не критикует Аллу Пугачеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stas_mihailoff/, instagram.com/alla_orfey/

Российский певец Стас Михайлов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, заявил, что Алла Пугачева внесла большой вклад в российскую культуру.

В комментарии для росСМИ, путинист запел дифирамбы Пугачевой, которая публично осудила войну в Украине и уехала жить из страны-оккупанта в Израиль.

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"На мой взгляд, то, что она спела — никто не подошел даже рядом. То, что она испытывает, это ее личное, с чем она закончит свою жизнь", --сказал Михайлов.

Кто такой Стас Михайлов? Станислав Владимирович Михайлов — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).

В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.

Конфликт Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова

Кажется, любитель Путина Стас Михайлов уже и забыл, как недавно поливал грязью артистов, которые уехали из России. Он тогда сказал, что они "еще приползут на коленях и будут стоять возле России и целовать ноги".

В ответ на это Алла Пугачева предложила Михайлову "шуровать зарабатывать, пока может". В своем видеообращении она отметила, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то "скажет, что думает".

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