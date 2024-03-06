"Будут целовать ноги": Стас Михайлов вызверился на уехавших с РФ артистов

Стас Михайлов выдал циничное заявление о будущем артистов, которые уехали с террористической РФ.

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Стас Михайлов налетел на уехавших с РФ артистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stas_mihailoff/, instagram.com/maxgalkinru/

Российский певец-путинист Стас Михайлов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, жестко разошелся об уехавших артистах из России.

Михайлов для росСМИ сказал, что все, кто покинул террористическую Россию, приползут назад на коленях и будут целовать ноги:

"Они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личности. Во-вторых, просто дело, они на коленях все еще приползут и будут стоять возле России и целовать ноги. Любого артиста делают люди. Сам артист из себя ничего не представляет. Вообще ничего. Ноль. Показатель - на концерт пришли к нему, купили билет, значит, артист есть", - размечтался путинист.

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Добавим, что Михайлов не назвал ни одной фамилии артистов, но и так ясно, что он говорил о Пугачевой, Галкине, Макаревиче, группе Би-2 и других артистов, которые выступили против преступных решений Кремля.

Кто такой Стас Михайлов Станислав Владимирович Михайлов — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).

В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.

Напомним, Сергей Шнуров раскритиковал Стаса Михайлова, опубликовав едкое стихотворение в адрес коллеги-артиста. Он назвал Стаса лицемером за то, что Михайлов обещал финансово поддержать участников своего аккомпанирующего состава, но слово свое не сдержал.

А также Михайлов решил поддержать больную Анастасию Заворотнюк, но сделал еще хуже.

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