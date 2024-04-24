Путиниста Стаса Михайлова "поплавило" и он призвал американцев учить русский язык

Заядлый путинист Стас Михайлов рассказал, что отказался от американской визы, ведь не хочет учить английский язык.

https://stars.glavred.info/putinista-stasa-mihaylova-poplavilo-i-on-prizval-amerikancev-uchit-russkiy-yazyk-10560293.html Ссылка скопирована

Стас Михайлов больше не полетит в США / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/stas_mihailoff/

Российский певец Стас Михайлов, который в восторге от кровавого вторжения России в Украину, призвал всех учить русский язык, чтобы его понимали.

На творческой встрече по случаю 55-летия путинист признался росСМИ, что не хочет ездить в США, поскольку не знает английский язык.

видео дня

Здесь стоит отметить, что Михайлов находится под санкциями и вряд ли кто-то ждет любителя диктатора Путина в США.

"Я отказался от визы американской, больше не хочу иметь ее. Раньше я ездил, пел. Не то что людей там не люблю, там и русскоязычное население, я просто не хочу, мне не интересно там. Не хочу учить английский, учитесь говорить по-русски все", — выдал Михайлов.

Кто такой Стас Михайлов Станислав Владимирович Михайлов — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).

В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.

Стас Михайлов - последние новости по теме

Отметим, Алла Пугачева потроллила певца-путиниста Стаса Михайлова, который цинично заявил, что все несогласные российские артисты скоро приползут на родину за прощением. Она также назвала "Стасика" нелитературным словом и уверила, что возвращаться в Россию не собирается, как все нормальные люди.

А также Гарик Кричевский рассказал, почему свысока относится к пропутинскому певуну и не видит в нем для себя угрозы. Он остроумно раскрыл тайну популярности Михайлова в стране-агрессоре.

Читайте больше о Михайлове:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред