Путиниста Стаса Михайлова "поплавило" и он призвал американцев учить русский язык

Российский певец Стас Михайлов, который в восторге от кровавого вторжения России в Украину, призвал всех учить русский язык, чтобы его понимали.
На творческой встрече по случаю 55-летия путинист признался росСМИ, что не хочет ездить в США, поскольку не знает английский язык.
Здесь стоит отметить, что Михайлов находится под санкциями и вряд ли кто-то ждет любителя диктатора Путина в США.
"Я отказался от визы американской, больше не хочу иметь ее. Раньше я ездил, пел. Не то что людей там не люблю, там и русскоязычное население, я просто не хочу, мне не интересно там. Не хочу учить английский, учитесь говорить по-русски все", — выдал Михайлов.
Кто такой Стас Михайлов
Станислав Владимирович Михайлов — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).
В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.
Стас Михайлов - последние новости по теме
Отметим, Алла Пугачева потроллила певца-путиниста Стаса Михайлова, который цинично заявил, что все несогласные российские артисты скоро приползут на родину за прощением. Она также назвала "Стасика" нелитературным словом и уверила, что возвращаться в Россию не собирается, как все нормальные люди.
А также Гарик Кричевский рассказал, почему свысока относится к пропутинскому певуну и не видит в нем для себя угрозы. Он остроумно раскрыл тайну популярности Михайлова в стране-агрессоре.
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