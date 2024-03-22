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Дочь Стаса Михайлова опозорила отца на фоне его скандала с Пугачевой

Элина Чигис
22 марта 2024, 04:00
Дочь Михайлова Иванна крупно подставила своего отца-патриота, показавшись на отдыхе в Дубае.
Стас Михайлов
Стас Михайлов попал в неприятную ситуацию / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/stas_mihailoff/

На днях разгорелся скандал между российским певцом Стасом Михайловым, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, и Аллой Пугачевой.

Как известно, Алла Пугачева покинула страну-оккупанта после полномасштабного вторжения России в Украину, и сейчас живет вместе с мужем и детьми в Израиле.

Путинист Стас Михайлов заявил о том, что все артисты, которые покинули страну-агрессорку, должны потом "приползти на коленях и целовать ноги", чтобы им простили. Примадонна сразу записала видео обращение к артисту с ответом на оскорбления.

видео дня

"Стас, это я, безголосая певица, старушка Алла Пугачева, я бы встала перед тобой на колени, но уже ноги не те. Не собираются нормальные люди возвращаться туда (в Россию - ред.), поэтому давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. Но если уж и вернусь, то честно, скажу все, что думаю, но могу и сейчас", - заявила Пугачева.

Дочь Стаса Михайлова перечеркнула все заявления отца и показала в своих соцсетях снимки и показала, что сейчас путешествует на частном джете из Дубая в Великобританию. Кажется, отца совсем не смущает, что его дочь проводит время за границей, а артисты, которые выехали из РФ, для него предатели. Двойные стандарты, так сказать.

Дочь Михайлова засветилась за границей
Дочь Михайлова засветилась за границей / фото: скрин instagram.com/ivanna.mikhailova/

Кто такой Стас Михайлов

Станислав Владимирович Михайлов — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).
В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.

Добавим, ранее дочь почитателя "русского мира" Стаса Михайлова, с размахом отпраздновало свое 13-летие. День рождения состоялся в самом роскошном месте Подмосковья, в гольф-клубе Агаларовых.

А также жена Стаса Михайлова не поняла шутку, не прочитала сценарий, и со скандалом и истерикой покинула фестиваль Жара 2019.

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