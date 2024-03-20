После скандала: Стас Михайлов промямлил ответ Пугачевой

Стас Михайлов кратко прокомментировал слова Пугачевой в его сторону.

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Стас Михайлов растерянно ответил Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stas_mihailoff/, instagram.com/alla_orfey/

Российский певец Стас Михайлов, который поддерживает террористическое нападение РФ на Украину, впервые ответил Алле Пугачевой.

В комментарии для росСМИ путинист пожал плечами и промямлил, что желает Пугачевой здоровья.

"Дай бог ей здоровья", - сказал Михайлов.

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Смотрите видео, как Михайлов ответил Пугачевой:

Стас Михайлов пожелал здоровья Пугачевой / фото: скрин t.me/zvezdanews

Напомним, Стас Михайлов заявлял, что уехавшие из страны-террориста РФ артисты, "на коленях все еще приползут и будут целовать ноги".

После этого Пугачева ответила на слова Михайлова по поводу ее отъезда из России.

"Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те", — сказала Алла Пугачева.

Пугачева также заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала Михайлову "зарабатывать, пока может".

Кто такой Стас Михайлов Станислав Владимирович Михайлов — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).

В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.

Добавим, Сергей Шнуров обрушился с критикой на Стаса Михайлова. Он открыто назвал Михайлова лицемером, поскольку тот обещал в карантин финансово поддержать участников своего аккомпанирующего состава, но слово свое не сдержал. Денег музыканты не дождались, а некоторых участников Михайлов и вовсе уволил.

А также жена путиниста Стаса Михайлова не поняла шутку, не прочитала сценарий, и со скандалом и истерикой покинула фестиваль "Жара".

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