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Как выглядит внебрачная дочь путиниста Стаса Михайлова, которую нянчила Валерия

Анна Подгорная
6 марта 2024, 16:32обновлено 6 марта, 17:28
Певец отказывался признавать отцовство и поддерживать Дашу материально.
Стас Михайлов
Как выглядит внебрачная дочь Стаса Михайлова Дарья Зотова / facebook.com/Stas.Mikhaylov.Official

Российский артист Стас Михайлов, который поддерживает войну в Украине, имеет 4 биологических детей. Двое младших, дочери Иванна (2009) и Мария (2012), появились в союзе с нынешней женой артиста Инной Пономаревой (2006 - н. в.). Сын Никита (2001) и дочь Дарья (2005) родились вне брака.

Даша породнила Михайлова с певицей Валерией - мамой девушки является двоюродная сестра певицы Наталья Зотова. Артист долгое время отказывался признавать отцовство, из-за чего муж Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, публично ссорился с Михайловым. Его возмущало, что певец игнорирует дочь, не платит алименты, а поддерживать Зотову с ребенком приходится его с Валерией семье.

Позже Михайлов все же принял девочку, однако много про нее не говорит. Недавно в росСМИ появились редкие кадры певца с дочерью.

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Стас Михайлов познакомился с Натальей Зотовой, когда та работала у него бэк-вокалисткой. После рождения Даши их роман закончился. Позже певец начал отношения с Инной Пономаревой, а мама его дочери - с Андреем Фалько, бывшим бас-гитаристом Валерии, за которого вышла замуж в 2011 году.

Стас Михайлов, Дарья Зотова
Как выглядит внебрачная дочь Стаса Михайлова Дарья Зотова / коллаж: Главред, фото: t.me/iamhronik

Кто такой Стас Михайлов

Станислав Владимирович Михайлов — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).
В 2022 году поддержал кровавое вторжение России в Украину, заявив что "Россия никогда не вела войну с Украиной", аргументировал поддержку нарративом российской пропаганды о "освобождении" Украины.

Ранее путинистка Лариса Долина возмутила жителей страны-оккупанта выходом на подиум в облегающем наряде с аксессуаром, котором послужил флаг рф.

Также российский певец Александр Малинин заявил, что готов идти воевать против Украины на стороне страны-агрессора. Стоит отметить, что артист имеет звание Народного артиста Украины.

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