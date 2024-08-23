Кристина Орбакайте публично показала свое отношение к Алле Пугачевой - детали

Кристина Орбакайте путешествовала все лето, но так и не встретилась с мамой.

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Кристина Орбакайте так и не встретилась с Аллой Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свое мнение на счет террористического вторжения РФ в Украину, но уехала из страны-оккупанта жить в США, проигнорировала встречу с Аллой Пугачевой.

На своей странице в соцсетях певица рассказала о своих будущих планах, в которые не вписалась Пугачева.

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"Включаюсь в творческий процесс после европейских каникул. Магия музыки", - отметила Орбакайте.

Отметим, Кристина вместе с мужем и дочерью побывала в Италии и Франции и фанаты ожидали, что она поедет в Юрмалу, где сейчас находится Примадонна, но певица проигнорировала такую возможность.

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, недавно Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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