Кристина Орбакайте публично показала свое отношение к Алле Пугачевой - детали

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свое мнение на счет террористического вторжения РФ в Украину, но уехала из страны-оккупанта жить в США, проигнорировала встречу с Аллой Пугачевой.
На своей странице в соцсетях певица рассказала о своих будущих планах, в которые не вписалась Пугачева.
"Включаюсь в творческий процесс после европейских каникул. Магия музыки", - отметила Орбакайте.
Отметим, Кристина вместе с мужем и дочерью побывала в Италии и Франции и фанаты ожидали, что она поедет в Юрмалу, где сейчас находится Примадонна, но певица проигнорировала такую возможность.
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, недавно Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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