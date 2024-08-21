"Он может ей навредить": Алла Пугачева тайно разводится с Максимом Галкиным - росСМИ

Российская певица Алла Пугачева и ее муж российский комик Максим Галкин публично осуждают террористическое вторжение РФ в Украину и уехали из страны-оккупанта жить в Израиль. Жители страны-террориста никак не переживут такой поступок пары и постоянно делают "вбросы" в СМИ об их проблемах.
В этот раз российский шоумен-путинист Стас Барецкий заявил росСМИ, что Примадонна собирается приехать в Россиию, чтобы развестись с мужем.
Барецкий сказал, что артистка сама с ним связалась и попросила о встрече и приедет она без Галкина, так как он может ей навредить.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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