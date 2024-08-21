"Он может ей навредить": Алла Пугачева тайно разводится с Максимом Галкиным - росСМИ

Появилась информация, что Алла Пугачева хочет разорвать отношения с Максимом Галкиным.

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Алла Пугачева собирается в РФ / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Российская певица Алла Пугачева и ее муж российский комик Максим Галкин публично осуждают террористическое вторжение РФ в Украину и уехали из страны-оккупанта жить в Израиль. Жители страны-террориста никак не переживут такой поступок пары и постоянно делают "вбросы" в СМИ об их проблемах.

В этот раз российский шоумен-путинист Стас Барецкий заявил росСМИ, что Примадонна собирается приехать в Россиию, чтобы развестись с мужем.

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Барецкий сказал, что артистка сама с ним связалась и попросила о встрече и приедет она без Галкина, так как он может ей навредить.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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