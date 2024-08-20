Что передали Максим Галкин и Алла Пугачева украинцам - детали

Украинский популярный певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) дал концерт в Днепре, на котором произошел конфуз с пьяной фанаткой. Артист ловко поставил буйную зрительницу на место.
Но запомнился концерт не только происшествием с фанаткой, а и тем, что Данилко вспомнил свое выступление на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале, передает СМИ Show must go on.
Там он встретился с российским шоуменом Максимом Галкиным и российской певицей Аллой Пугачевой. Отметим, артисты публично осуждают вторжение РФ в Украину и поддерживают нашу страну в борьбе с российскими террористами.
Галкин и Пугачева передали украинцам поздравления, о чем рассказал Данилко прямо со сцены.
"Я хочу передать огромный привет от Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина. Они очень поддерживают Украину", – рассказал артист.
Смотрите видео, как Данилко передал привет от Галкина И Пугачевой:
Кто такой Андрей Данилко?
Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.
Андрей Данилко - последние новости по теме
Напомним, ранее певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.
Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.
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