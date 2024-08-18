Почему Галкин и Пугачева уехали из РФ на самом деле - детали

Максим Галкин не смог смириться с тем, что в РФ ограничивали его свободу.

https://stars.glavred.info/pochemu-galkin-i-pugacheva-uehali-iz-rf-na-samom-dele-detali-10589498.html Ссылка скопирована

Переезд Галкина и Пугачевой был неизбежным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский юморист Максим Галкин и его жена российская певица Алла Пугачева уехали из страны-оккупанта РФ жить в Израиль еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Российский шоумен Рустам Солнцев, который сейчас живет в США, рассказал в разговоре с Дмитрием Гордоном, что стало причиной решения Галкина и Пугачевой переехать. Шоумен отметил, что пара выбрала свободу и теперь они публично осуждают террористическую политику Кремля.

Максим Галкин / инфографика: Главред

"У него настолько кристальные и смелые чувства, несмотря на то, что он базировался на "Первом канале", появляется в "Огоньках" на всех этих каналах. Этот человек был наполнен свободой, как воздухом. И когда эту свободу начали откачивать уже в промышленных масштабах, то его отъезд с семьей, молодой женой и детьми - он был неизбежен", - рассказал Солнцев.

Смотрите видео интервью Рустама Солнцева:

Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред