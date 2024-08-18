Почему Галкин и Пугачева уехали из РФ на самом деле - детали

Российский юморист Максим Галкин и его жена российская певица Алла Пугачева уехали из страны-оккупанта РФ жить в Израиль еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
Российский шоумен Рустам Солнцев, который сейчас живет в США, рассказал в разговоре с Дмитрием Гордоном, что стало причиной решения Галкина и Пугачевой переехать. Шоумен отметил, что пара выбрала свободу и теперь они публично осуждают террористическую политику Кремля.
"У него настолько кристальные и смелые чувства, несмотря на то, что он базировался на "Первом канале", появляется в "Огоньках" на всех этих каналах. Этот человек был наполнен свободой, как воздухом. И когда эту свободу начали откачивать уже в промышленных масштабах, то его отъезд с семьей, молодой женой и детьми - он был неизбежен", - рассказал Солнцев.
Смотрите видео интервью Рустама Солнцева:
Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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