Россияне не переживут: Максим Галкин поддержал украинцев и "порвал" зал

Максим Галкин поразил исполнением украинской песни в Юрмале.

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Максим Галкин исполнил популярную украинскую песню в Юрмале / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский комик Максим Галкин, который осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину еще с первых дней, выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека".

В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

Зрители были в восторге от такого исполнения Максима, поэтому с удовольствием подтанцовывали и подпевали артисту. А после выступления подарили громкие аплодисменты и букеты цветов.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Ксения Собчак сделала громкое заявление про детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Журналистка непрозрачно намекнула, что биологической матерью близнецов стала не Примадонна, а другая женщина, и привела доказательства.

Также стало известно, что Максиму Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки, которые были расценены, как противозаконное действие.

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