УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Россияне не переживут: Максим Галкин поддержал украинцев и "порвал" зал

Элина Чигис
29 июля 2024, 23:07
110
Максим Галкин поразил исполнением украинской песни в Юрмале.
Максим Галкин
Максим Галкин исполнил популярную украинскую песню в Юрмале / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский комик Максим Галкин, который осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину еще с первых дней, выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека".

В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

Зрители были в восторге от такого исполнения Максима, поэтому с удовольствием подтанцовывали и подпевали артисту. А после выступления подарили громкие аплодисменты и букеты цветов.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Кто такой Максим Галкин?

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Ксения Собчак сделала громкое заявление про детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Журналистка непрозрачно намекнула, что биологической матерью близнецов стала не Примадонна, а другая женщина, и привела доказательства.

Также стало известно, что Максиму Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки, которые были расценены, как противозаконное действие.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Максим Галкин Лайма Вайкуле новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Это не передать!": первые слова Харлан после драматической победы на Олимпиаде-2024

"Это не передать!": первые слова Харлан после драматической победы на Олимпиаде-2024

23:28 Спорт
Первая медаль для Украины на Олимпиаде-2024: Ольга Харлан стала призером

Первая медаль для Украины на Олимпиаде-2024: Ольга Харлан стала призером

22:21 Спорт
Небо усиливают ПВО: Зеленский объяснил, какие регионы получат ЗРК первыми

Небо усиливают ПВО: Зеленский объяснил, какие регионы получат ЗРК первыми

21:27 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко 3724

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко

Кинолог назвал самую опасную породу в мире 2563

Кинолог назвал самую опасную породу в мире

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте 2186

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте

Почему в СССР переучивали левшей: блогер удивил правдой 1919

Почему в СССР переучивали левшей: блогер удивил правдой

Последние новости

23:30

Тина Кароль готовится стать матерью

23:28

"Это не передать!": первые слова Харлан после драматической победы на Олимпиаде-2024ФотоВидео

23:07

Россияне не переживут: Максим Галкин поддержал украинцев и "порвал" зал

22:21

Первая медаль для Украины на Олимпиаде-2024: Ольга Харлан стала призеромФото

22:17

"Не планировал": Сергей Жадан рассказал о своем "ребенке"

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог БорейкоРоссия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко
22:12

Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали: названо число ликвидированных наемников РФ

21:59

Пенсионерка из Калуша выиграла 190 тысяч гривен: как ей улыбнулась удача

21:46

"Была бомбежка": Андрей Данилко вскрыл правду о Софии Ротару

21:27

Небо усиливают ПВО: Зеленский объяснил, какие регионы получат ЗРК первыми

Реклама
21:12

Кристину Соловий "наказали" за скандальный концерт в Черноморске - подробностиВидео

21:09

Последнее фото Лукашенко заставило Сеть усомниться в его здоровье

21:07

Огромное количество оружия: США выделили большой пакет помощи

20:51

Дочь Ольги Фреймут заинтриговала возвращением в Украину

20:24

Мать подозреваемого в убийстве Фарион назвала вероятную версию преступления

20:15

Леди Гага выходит замуж: стало известно, кто избранник звездыВидео

19:59

Всё идет к заморозке войнымнение

19:58

Шквалы, грозы и дожди: Украину атакует мощный шторм

19:53

"Может, не приходите на концерты": Данилко - о замечаниях насчет русскоязычных песен

19:12

Под угрозой стратегическая трасса: РФ может перерезать маршрут ВСУ – Reuters

19:04

Что нужно сделать с клубникой осенью: советы, которые помогут всем дачникам

Реклама
18:30

Ситуация со светом внезапно улучшилась: в Украине опубликовали "счастливые" графики

18:25

Дочь Елены Мозговой и падчерица Александра Пономарева совершила каминг-аутВидео

18:17

РФ выбрала новые цели и готова массированно бить по Украине: СМИ узнали детали

17:56

Здоровье станет очень крепким: что нужно съесть 30 июля - приметы

17:35

Россия попыталась сорвать спецоперацию Украины звонком в США: реакция ГУР

17:31

"Изменили подход": журналист сказал, зачем РФ решила уничтожить инфраструктуру Украины

17:21

"Ничего не знаю": российская соперница Магучих отреклась от Олимпиады-2024

17:17

Необычное совпадение: Данилко проговорился, как зовут внучку Инны Белоконь

17:17

Освобождение от службы бывших "ограниченно годных" до 25 лет: заявление Генштаба

17:05

Как хранить яблоки чтобы не испортились: простой и очень полезный советВидео

16:43

За счет увеличения тарифа на электроэнергию государство гасит долги - Forbes

16:32

Не просто десятки двухсотых: в России рассказали детали разгрома "Вагнера" в Мали

16:32

5 знаков зодиака, которые имеют качества, чтобы быть лучшими папами

16:21

Зеленский неожиданно приехал на линию фронта: провел совещание с ССО у Волчанска

15:58

Кинолог назвал самую опасную породу в мире

15:43

Увольнение Князева: активист Маселко пытался спасти судью-взяточника - СМИ

15:29

Вся в слезах: бой Билодид на Олимпиаде завершился драматическим финалом

15:26

Как почистить золото зубной пастой: простой, но очень эффективный способВидео

15:11

Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали: в ГУР намекнули на новые удары по наемникам РФ

15:09

Можно ли говорить "жара" в украинском языке: многих удивит ответВидео

Реклама
14:58

Могут ли военнообязанные женщины пересекать границу: в ГПСУ удивили заявлением

14:51

Журналисты рассказали о том, кто в Украине лоббирует интересы табачных нелегалов

14:35

Ударят сильные магнитные бури, будет дождь с грозой: Украину накроет опасная погода

14:26

"Не захотела приносить эту жертву": всплыла правда о поступках Светланы Лободы

14:18

Жена командира, погибшего на аэродроме "Канатово", призвала Червинского не политизировать делоВидео

14:11

Смерть Шинейд О'Коннор: от чего на самом деле умерла музыкальная бунтарка

13:55

"Выходные были урожайными": в ГУР подтвердили поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"

13:24

Это только начало: Венгрия оказалась в изоляции и раздражает всех членов ЕС

13:19

Путин пытается изменить планы Запада: в ISW описали план главы Кремля

12:39

Лилия Ребрик показала уникальные фото с мамой-красоткой

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять