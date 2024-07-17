"Он спивается": актриса-путинистка сделала скандальное заявление про Галкина

Валентина Талызина дала ценный, на ее взгляд, совет Алле Пугачевой.

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Валентина Талызина высказалась про зависимость Максима Галкина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, kino-teatr.ru

Максим Галкин и Алла Пугачева стали одними из первых артистов, которые в знак несогласия с военной политикой страны-оккупанта, выехали за рубеж и стали открыто критиковать кремлевские власти. В связи с этим в стране-агрессоре про них регулярно распускают нелицеприятные слухи.

Особенно часто этим грязным приемом пользуются артисты-путинисты, чтобы поднять свой личный авторитет в глазах общественности. Так недавно очередную небылицу про Галкина сочинила 89-летняя актриса-путинистка Валентина Талызина.

В комментарии для росСМИ она уверенно заявила, что у мужа Аллы Пугачевой якобы проблемы с алкоголем. При этом вывод про алкогольную зависимость Галкина она ничем не подкрепила кроме своих предположений.

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"Эмигрантке Алле Пугачевой следует позаботиться о своём муже. Мне кажется, что он спивается. У Максима Галкина большие проблемы, это очевидно. Он же постоянно падает на сцене", - говорит Валентина Талызина. Максим Галкин проблемы с алкоголем, которые ему приписывают, пока не комментировал.

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Ксения Собчак сделала громкое заявление про детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Журналистка непрозрачно намекнула, что биологической матерью близнецов стала не Примадонна, а другая женщина, и привела доказательства.

Также стало известно, что Максиму Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки, которые были расценены, как противозаконное действие.

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