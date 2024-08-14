"Это месть": Пугачева и Галкин "развели" путинистку Долину на 180 млн рублей - росСМИ

Российский шоумен Стас Барецкий, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, выдал очень странное заявление в сторону Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Все дело в том, что путинистку Ларису Долину обманули мошенники: певица продала свою квартиру в Москве, а после перевела 180 млн рублей на якобы безопасный счет. Даже появилась информация, что деньги пошли бригаде "Азов".
Как рассказал Барецкий в комментарии росСМИ, к схеме причастны Пугачева и Галкин, поскольку Долина не поддержала супругов, когда они осудили полномасштабное вторжение РФ в Украину.
"Безусловно это месть. Я в этом даже не сомневаюсь, это месть со стороны Пугачевой и Галкина, так как Долина открыто их не поддержала! Алла Борисовна далеко, но у неё длинные руки!" —сказал шоумен.
А затем он и вообще приплел к подставе и Софию Ротару, но никаких доказательств своих слов он не предоставил.
"Есть конечно ещё версия, что к этому причастна София Ротару. Я её тоже не отметаю. Насколько я знаю, у них давняя вражда", — подытожил Барецкий.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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