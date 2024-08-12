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Даже говорить не захотела: София Ротару отвергла известную украинскую певицу

Элина Чигис
12 августа 2024, 09:09
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Мария Яремчук рассказала, что София Ротару не захотела сниматься в фильме о ее отце.
София Ротару
София Ротару отказалась принимать участие в сьемках / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская певица Мария Яремчук поделилась, что певице Софии Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-террористе РФ, но поддержала Украину в начале полномасштабного вторжения, предлагали сняться в фильме "Яремчук: Незрівнянний світ краси", но она отказалась.

В интервью "УП" Мария отметила, что хотела взять у Ротару интервью, ведь она вместе с Яремчуком одними из первых начали исполнять произведения Владимира Ивасюка.

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"Я приглашала Софию Михайловну, общалась с ее сыном. Впрочем, мы не получили одобрительный ответ, не знаю, по каким причинам. Софии Михайловне и папе посчастливилось первыми исполнять произведения Владимира Ивасюка, и это то, что их объединяет: фильм "Червона рута" и эстетика 70-х. Они оба больше артисты, но они разные", — рассказала Мария.

инфографика, София Ротару, Ротару
инфографика София Ротару / Главред

Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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Отметим, по мнению Алана Бадоева, Софии Ротару, как артистке "старой эпохи" едва ли удастся вернуться на прежнее место на звездном Олимпе. Это не умаляет ее значимость, как певицы, однако как прежде уже не будет, считает он.

А также во временно оккупированном Россией Крыму оккупанты предложили лишить Софию Ротару виллы и сделать ЗАГС из принадлежащего ей отеля Villa Sofia в Ялте.

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