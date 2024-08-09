Александр Пономарев таки стал родственником Яремчук

Александр Пономарев признался в близких отношениях с Яремчук.

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Мария Яремчук и Александр Пономарев таки стали близки/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/popova.svitlana.mua, instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский популярный певец Александр Пономарев рассекретил, как породнился с артисткой Марией Яремчук, и впервые рассказал о ее муже.

По данным ТСН, в мае этого года исполнительница стала мамой. Она ведет довольно закрытый образ жизни, поэтому в интернете появилось множество сплетен о том, кто же стал отцом. Более того, эти слухи коснулись и самого Александра Пономарева, которого "уличили в родительстве".

Певец признался, что вообще не знал, как на это реагировать. Исполнителю было просто неудобно перед мужем Яремчук.

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Кто такой Александр Пономарев? Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

"Интересно, отцом стал... Пять лет Маричку не видел, а сколько услышал о себе нового! Я даже не знаю, как реагировать на это, потому что мне неудобно перед мужем Марички", - заявил Пономарев.

Между тем, певец действительно стал папой сына Яремчук, правда, крестным. Как признался певец, артистка ему позвонила по телефону и предложила, а он, в свою очередь, согласился.

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