Скрывала глаза за очками: София Ротару засветилась в ресторане – как она выглядит

София Ротару отпраздновала свой день рождения в кругу семьи.

https://stars.glavred.info/skryvala-glaza-za-ochkami-sofiya-rotaru-zasvetilas-v-restorane-kak-ona-vyglyadit-10586966.html Ссылка скопирована

София Ротару отпраздновала день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару, которая много лет жила и работала в стране-террористе РФ, но в начале полномасштабной войны поддержала родину, отпраздновала свое 77-летие.

В сети появилось видео, на котором артистка засветилась вместе с сыном Русланом Евдокименко и внучкой Соней. Родные пели для Ротару "Happy Birthday to you".

На кадрах видно, что семейство собралось в ресторане, где официант выносил торт, на котором была свеча. Хотя не известно, где же именно находится Ротару, но многие поклонники уверенны, что событие прошло за границей – в Италии.

Артистка выбрала для события солнцезащитные очки и платье-вышиванку и выглядела просто отлично.

.

инфографика, София Ротару, Ротару / Главред

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





София Ротару - последние новости по теме

Отметим, по мнению Алана Бадоева, Софии Ротару, как артистке "старой эпохи" едва ли удастся вернуться на прежнее место на звездном Олимпе. Это не умаляет ее значимость, как певицы, однако как прежде уже не будет, считает он.

А также во временно оккупированном Россией Крыму оккупанты предложили лишить Софию Ротару виллы и сделать ЗАГС из принадлежащего ей отеля Villa Sofia в Ялте.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред