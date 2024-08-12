Путинистка Лариса Долина совсем слетела с катушек: публично накинулась на фаната

Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, неприлично обозвала своего подписчика. Путинистка публично вступила в словесную перепалку с критиком.
На своей странице в соцсетях любительница диктатора Путина попросила поклонников поддержать песню и проголосовать за нее. Подписчики не оценили такую инициативу артистки и раскритиковали ее.
"До чего же заурядная песня! Очень подходит такой же заурядной старой артистке, у которой за долгую творческую деятельность так и не появилось ничего стоящего", — написал один из фанатов певицы.
Долина решила ответить обидчику и не смогла культурно ему ответить.
"Просто убирайся отсюда! Что ты в своей жизни сделал такого дельного, что позволяет тебе разговаривать со мной в подобном тоне", — написала путинистка.
Кто такая Лариса Долина?
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
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