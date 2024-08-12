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Путинистка Лариса Долина совсем слетела с катушек: публично накинулась на фаната

Элина Чигис
12 августа 2024, 22:39
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Путинистка Долина налетела на подписчика из-за его негативного высказывания в ее сторону.
Лариса Долина
Лариса Долина вышла из себя / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, неприлично обозвала своего подписчика. Путинистка публично вступила в словесную перепалку с критиком.

На своей странице в соцсетях любительница диктатора Путина попросила поклонников поддержать песню и проголосовать за нее. Подписчики не оценили такую инициативу артистки и раскритиковали ее.

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"До чего же заурядная песня! Очень подходит такой же заурядной старой артистке, у которой за долгую творческую деятельность так и не появилось ничего стоящего", — написал один из фанатов певицы.

Долина решила ответить обидчику и не смогла культурно ему ответить.

"Просто убирайся отсюда! Что ты в своей жизни сделал такого дельного, что позволяет тебе разговаривать со мной в подобном тоне", — написала путинистка.

Кто такая Лариса Долина?

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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Отметим, Маша Ефросинина намекнула, что у нее начались проблемы в жизни. Артистка опубликовала фото с новой прической, а также не исключает, что еще и пойдет в спортзал.

А также Мария Яремчук рассказала, что София Ротару не захотела сниматься в фильме о ее отце. Артистка хотела взять у Ротару интервью, ведь она вместе с Назарием Яремчуком одними из первых начали исполнять произведения Владимира Ивасюка.

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