Путинистка Лариса Долина совсем слетела с катушек: публично накинулась на фаната

Путинистка Долина налетела на подписчика из-за его негативного высказывания в ее сторону.

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Лариса Долина вышла из себя / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, неприлично обозвала своего подписчика. Путинистка публично вступила в словесную перепалку с критиком.

На своей странице в соцсетях любительница диктатора Путина попросила поклонников поддержать песню и проголосовать за нее. Подписчики не оценили такую инициативу артистки и раскритиковали ее.

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"До чего же заурядная песня! Очень подходит такой же заурядной старой артистке, у которой за долгую творческую деятельность так и не появилось ничего стоящего", — написал один из фанатов певицы.

Долина решила ответить обидчику и не смогла культурно ему ответить.

"Просто убирайся отсюда! Что ты в своей жизни сделал такого дельного, что позволяет тебе разговаривать со мной в подобном тоне", — написала путинистка.

Кто такая Лариса Долина? Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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