Российская певицы Лариса Долина, которая в диком восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, вспомнила, как развелась с супругом и попала в крупные проблемы.
Как рассказала любительница диктатора Путина в росшоу "Откровенно с Татаркой", помогать ей в то время не было кому.
Путинистка все же оставила дочь у своей матери и жила в гостиницах, пока искала работу.
"Меня бы это убило абсолютно. Не сам развод, а то, что я осталась без квартиры, без жилья и с ребенком на руках... Надо зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью, а мама на пенсии... Отвезла ребенка к матери, но когда дочке стукнуло восемь лет, я поняла, что надо забирать ее. К этому времени я, наконец, купила квартиру в Москве", — заявила путинистка Долина.
Кто такая Лариса Долина?
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
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Добавим, недавно путинистка Долина решила омолодить себя, после чего фанаты перестали ее узнавать.
А также Ларису Долину подловили без макияжа, поклонники буквально ужаснулись от ее естественного вида.
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