Путинистка Лариса Долина оказалась на улице без жилья - что произошло

Путинистка Лариса Долина пожаловалась, что после первого развода осталась без жилья.

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Лариса Долина отдала дочь своей матери из-за трудностей / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Российская певицы Лариса Долина, которая в диком восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, вспомнила, как развелась с супругом и попала в крупные проблемы.

Как рассказала любительница диктатора Путина в росшоу "Откровенно с Татаркой", помогать ей в то время не было кому.

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Путинистка все же оставила дочь у своей матери и жила в гостиницах, пока искала работу.

"Меня бы это убило абсолютно. Не сам развод, а то, что я осталась без квартиры, без жилья и с ребенком на руках... Надо зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью, а мама на пенсии... Отвезла ребенка к матери, но когда дочке стукнуло восемь лет, я поняла, что надо забирать ее. К этому времени я, наконец, купила квартиру в Москве", — заявила путинистка Долина.

Кто такая Лариса Долина? Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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Добавим, недавно путинистка Долина решила омолодить себя, после чего фанаты перестали ее узнавать.

А также Ларису Долину подловили без макияжа, поклонники буквально ужаснулись от ее естественного вида.

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