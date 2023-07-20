У путинистки Долиной образовался новый подбородок

Стареющие дивы российской эстрады - зрелище печальное. Но еще более удручающе смотреть, как эти престарелые звезды пытаются омолодить себя.
Пример тому - российская певица, фанатка Путина и войны - Лариса Долина.
Так на днях, на своей странице в Instagram, Долина вышла на связь с поклонниками, чтобы отчитаться о новых творческих планах. Однако поклонники обратили внимание не на новые песни, а на новое лицо артистки.
Во-первых, на лице практически не осталось морщин, а во вторых у звезды заострился подбородок, на что внимательные фанаты тут же обратили внимание.
Впрочем, сама звезда не комментирует пластические операции, но вовсю комментирует и одобряет войну в Украине.
Между тем, слушатели эфира с Долиной заметили, что она омолодилась, а некоторые даже сравнили ее с Пугачевой. В целом, все пророчат, что певицу скоро будет не узнать.
Напомним, ранее стало известно о том, что дочь путинистки Долиной сильно поправилась. Появившись за кулисами шоу "Две звезды. Отцы и дети", дочь Долиной призналась, что и раньше бы пришла на проект поддержать артистку и ее внучку, но сильно стеснялась.
Главред писал, что в стране-агрессоре России разгорелся скандал вокруг путинистки и престарелой певицы Ларисы Долиной, которую требуют выгнать из шоу.
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