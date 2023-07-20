У путинистки Долиной образовался новый подбородок

Российская эстрадная певица Лариса Долина пошла по стопам Аллы Пугачевой.

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Лариса Долина не бросает попыток омолодить себя / Коллаж Главред, фото Instagram/larisa.dolina.official

Стареющие дивы российской эстрады - зрелище печальное. Но еще более удручающе смотреть, как эти престарелые звезды пытаются омолодить себя.

Пример тому - российская певица, фанатка Путина и войны - Лариса Долина.

видео дня

Так на днях, на своей странице в Instagram, Долина вышла на связь с поклонниками, чтобы отчитаться о новых творческих планах. Однако поклонники обратили внимание не на новые песни, а на новое лицо артистки.

Во-первых, на лице практически не осталось морщин, а во вторых у звезды заострился подбородок, на что внимательные фанаты тут же обратили внимание.

Новое лицо Ларисы Долиной / Скриншот видео

Впрочем, сама звезда не комментирует пластические операции, но вовсю комментирует и одобряет войну в Украине.

Между тем, слушатели эфира с Долиной заметили, что она омолодилась, а некоторые даже сравнили ее с Пугачевой. В целом, все пророчат, что певицу скоро будет не узнать.

Напомним, ранее стало известно о том, что дочь путинистки Долиной сильно поправилась. Появившись за кулисами шоу "Две звезды. Отцы и дети", дочь Долиной призналась, что и раньше бы пришла на проект поддержать артистку и ее внучку, но сильно стеснялась.

Главред писал, что в стране-агрессоре России разгорелся скандал вокруг путинистки и престарелой певицы Ларисы Долиной, которую требуют выгнать из шоу.

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