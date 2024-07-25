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Заложила все: путинистка Лариса Долина попала в неприятности - росСМИ

Элина Чигис
25 июля 2024, 22:52
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Путинистка Долина пошла на крайние меры ради гастрольного тура.
Лариса Долина
Лариса Долина заложила дом / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Российская певица Лариса Долина, которая провела детство в Одессе, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, вероятно заложила дом в Подмосковье для займа в размере 50 млн рублей.

Как сообщает росСМИ Mash, крупная сумма нужна была для оплаты юбилейного гастрольного тура певицы, но не все так просто.

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"Представители артистки заявляют, что певица не закладывала дом, это сделали мошенники, у которых оказались на руках документы на строение, а также архивные фото особняка. Директор Долиной отмечает, что деньги на тур есть. Историей с займом сейчас занимается юрист, будет направлено заявление в полицию", - отметили в издании.

Кто такая Лариса Долина?

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Лариса Долина - последние новости по теме

Добавим, недавно путинистка Долина решила омолодить себя, после чего фанаты перестали ее узнавать.

А также Ларису Долину подловили без макияжа, поклонники буквально ужаснулись от ее естественного вида.

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