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Дочь путинистки Долиной толстеет с каждым днем

Алена Кюпели
9 июля 2024, 15:33
303
Дочь Ларисы Долиной Ангелина поправляется все больше каждый день.
Лариса Долина
Лариса Долина выглядит как мумия/ коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Дочь стареющей певицы Ларисы Долиной, которая выросла в Одессе, но поддерживает кровавое вторжение России в Украину, пухнет на глазах.

По данным российских пропагандистских СМИ, дочь Долиной Ангелина, якобы болеет и это серьезно. Пропагандисты добавляют, что именно заболевание является причиной такого веса.

Дочь Ларисы Долиной
Дочь Ларисы Долиной / Скриншот

Кто такая Лариса Долина

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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Добавим, недавно путинистка Долина решила омолодить себя, после чего фанаты перестали ее узнавать.

А также Ларису Долину подловили без макияжа, поклонники буквально ужаснулись от ее естественного вида.

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