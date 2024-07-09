Дочь стареющей певицы Ларисы Долиной, которая выросла в Одессе, но поддерживает кровавое вторжение России в Украину, пухнет на глазах.
По данным российских пропагандистских СМИ, дочь Долиной Ангелина, якобы болеет и это серьезно. Пропагандисты добавляют, что именно заболевание является причиной такого веса.
Кто такая Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
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Добавим, недавно путинистка Долина решила омолодить себя, после чего фанаты перестали ее узнавать.
А также Ларису Долину подловили без макияжа, поклонники буквально ужаснулись от ее естественного вида.
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